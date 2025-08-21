Майката, пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в клинична смърт. Синът ѝ още се бори за живота си

35-годишната Христина Здравкова, която заедно със своя 4-годишен син Мартин и двете племеннички на съпруга си беше пометена от АТВ в Слънчев бряг, е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът на младата жена са отказали, съобщи семейството ѝ във Facebook. Състоянието на малкия Мартин, за чийто живот лекарите в Университетската болница в Бургас се борят вече седмица, остава критично.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна с електрическо АТВ шестима души на тротоар в курорта. В опит да избегне сблъсък с насрещно движеща се кола, младежът отклонил превозното средство вдясно, качил се на тротоара и ударил пешеходците – Христина със сина й, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав, на 6 и 12 години. При инцидента е пострадал и 49-годишен служител на близък хотел. В най-тежко състояние обаче са именно Христина и малкият Мартин. По-големият син на жената, 9-годишният й първороден, станал очевидец на жестокия сблъсък, но е невредим. Още: "Родителите му са полицаи": Близки на пометените от АТВ в Слънчев бряг се притесняват, че случаят ще се потули

Въпреки двете операции в УМБАЛ-Бургас, състоянието на Христина продължавало да се влошава с всеки изминал ден.

Делото

Решението на съда да освободи 18-годишния шофьор под домашен арест предизвика остро недоволство сред близките на пострадалите. Те твърдят, че случаят се прикрива заради факта, че родителите на младежа са полицаи. Адвокатът на семейството настоява за нов тест за алкохол и наркотици на Никола Бургазлиев. Макар че момчето доброволно е дало кръвна проба, това е станало с часове закъснение. Пробата е изпратена за изследване във Военномедицинска академия в София.

На 22 август, петък, от 14:00 ч. предстои втора инстанция да разгледа мярката на 18-годишния водач. В същия ден, от 12:00 ч., пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани ще проведат протест с искане за справедлив процес.

Приятели на Никола пък готвят контрапротест на същото място и по същото време. Още: Домашен арест за 18-годишния, прегазил 6 души с АТВ в Слънчев бряг

По разпореждане на окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев, разследването е иззето от Районното управление в Несебър и е прехвърлено в Окръжна следствена служба в Бургас.