Нов взрив в Ленинградска област стресна жителите на Виборг (ВИДЕО)

Руското министерство на извънредните ситуации (МЧС) публикува в официалния си профил в Телеграм обяснение: "Във Виборг се извършва планирана работа в кариерата "Еркиля". Местният отдел на кариерата провежда мащабен взрив при спазване на всички мерки за безопасност. Няма причина за притеснение".

Става въпрос за работа по добив на гранитни чипове. Дали наистина е така - ще се изясни, ако не е нещо планирано.

Заглавната снимка е илюстративна!

⚡️ An explosion has occurred in the Leningrad region of Russia



Local authorities haven't provided any comments on the incident yet. A column of smoke is currently rising above the site of the explosion. pic.twitter.com/NEfVYv6lJy