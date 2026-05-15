Победната серия на Русия в Украйна приключи: Неопровержимите факти

След повече от четири години на украинския фронт офицерът Кирил Бондаренко най-накрая усеща промяна. „Виждаме и усещаме как се променя настроението сред руските войски на фронта. Те са изтощени. Успяхме да обърнем хода на събитията“, разказва той пред CNN. Бондаренко служи в украинската единица за безпилотни летателни апарати „Групата на Лазар“ и в момента се сражава близо до Запорожие. Той не е единственият, който изпитва подобно усещане.

През април 2026 г. Украйна успя да освободи повече територия, отколкото Русия е завзела – за първи път Москва понася нетна загуба на земи от август 2024 г., когато украинските въоръжени сили (ВСУ) нахлуха в Курска област, според анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW): Парад на моралното превъзходство на Украйна: Кремъл с жалък отговор на указа на Зеленски, руснаците вече с нетна загуба на земи на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).

Макар че площта на територията, освободена от Украйна, остава много малка – Русия все още контролира почти 20% от украинските земи – Киев, изглежда, има преимущество. Поне засега.

Грешката на Путин от самото начало

Това е проблем за Русия и за диктатора Владимир Путин, който винаги е настоявал, че победата във войната е неизбежна, защото руските войски продължават да завземат все повече територия и рано или късно ще превземат целия източен регион на Донбас.

Още: ВСУ с нова формула: Всеки украински екипаж с по 10 убити руснаци на месец и с Русия е свършено (ВИДЕО)

Тази теза винаги е била погрешна, като се има предвид колко бавно и изключително скъпо струваха руските настъпления от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., но тя нанесе известна вреда на каузата на Украйна. На моменти дори американският президент Доналд Тръмп изглеждаше, че я приема, като обяви, че Русия печели войната. Миналата година той каза на украинския президент Володимир Зеленски, че „няма карти в ръцете си“.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

„Цялата предпоставка за преговорната тактика на Путин е да използва тази когнитивна война, за да убеди Запада, че няма смисъл да подкрепя Украйна и че просто трябва да принуди Украйна да се подчини на всички изисквания на Русия“, заяви пред CNN Кристина Харуърд, заместник-ръководител на екипа за Русия в ISW.

Още: Заемът от ЕС за Украйна тръгва с милиарди за дронове, но се търсят още пари и руските активи пак са на дневен ред

Все повече руски войници умират на фронта, а Украйна поема инициативата с нова тактика

Министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров заяви тази седмица, че последните няколко месеца са били „рекордни“ по отношение на успехите на Киев по фронтовата линия. „Ние елиминирахме 35 000 руснаци както през април, така и през март… Русия няма сили да продължи настъпателните операции. Украинската армия изтощава руснаците“, каза той.

Западни официални лица заявиха, позовавайки се на разузнавателни данни, че броят на руските военни жертви е около 30 000 до 35 000 на месец.

Още: Руската агресия срещу Украйна: Дронове прекъснаха нормалния живот във Финландия и Латвия (ВИДЕО)

Последните успехи на Украйна до голяма степен могат да бъдат приписани на настоящото й превъзходство в областта на дроновете. След като насочи голяма част от усилията си към атаки с малък обсег срещу руски позиции по фронтовата линия и удари с голям обсег, достигащи дълбоко в руска територия, Украйна наскоро засили ударите си със среден обсег, насочени срещу руската логистика.

„Наблюдаваме наистина драстично увеличение на броя на тези удари, които украинците нанасят“, кава Харуърд. „Ако сега те са постоянно под заплахата от украински удари с дронове, това значително ще застраши, забави и затрудни тяхната логистика".

Още: Русия пълзи на фронта, офанзивата се проваля и за първи път от 3 години инициативата е в Украйна (ВИДЕО)

Президентът Володимир Зеленски заяви в едно от вечерните си обръщения миналата седмица, че провеждането на удари на средно разстояние срещу руската военна логистика – от складове и командни пунктове до системи за противовъздушна отбрана – е най-важният приоритет на страната и че Украйна увеличава договорите и производството, за да поддържа тези усилия.

Войниците, които се сражават на фронта, потвърждават, че ударите на средно разстояние дават резултат. Висш офицер от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), известен с позивната „Банкир“, казва пред CNN, че въпреки „непрекъснатите“ атаки на Русия в посока Запорожие, Украйна е успяла да възвърне частичен контрол над райони, които руснаците бяха превзели преди няколко месеца. „В нашия сектор са разположени много различни подразделения. Тази част от фронта се удържа благодарение на координираните усилия на всички сили на отбраната – от пехотата, която държи позициите, до дроновете, които постоянно действат и нанасят удари по врага“, допълва той.

Още: Путин отчаяно търси кой да прави оръжия, Украйна представи "Фрея" - ПВО срещу руски балистични ракети (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Руските сили докладват на командирите превземане на различни села, но не могат да удържат позициите

Фронтовата линия в момента е толкова пренаситена с дронове, че руските войски вече не могат да напредват дори с бавни темпове, както са правили в миналото. Вместо това сега се опитват да проникнат в райони под украински контрол и да създадат илюзия за постоянни напредъци, казват анализатори. От армията на Путин може би са в състояние да издигнат руското знаме в ничията земя, която представлява настоящата фронтова линия, но не могат да задържат позицията задълго.

„Руснаците постоянно докладват на командирите си, че са превзели различни села, но в действителност те не са там. Ние постоянно ги изтласкваме оттам. Нашите удари със среднодалечен обсег, които извършваме непрекъснато, са от голяма помощ в това отношение“, казва Бондаренко.

Още: В Русия смениха методиката за мерене и рейтингът на Путин тръгна нагоре

Тази стратегия е най-ясно видима в някои от най-оспорваните участъци на фронтовата линия, включително в някогашния стратегически важен украински транспортен възел Покровск. Когато през декември Русия най-накрая успя да превземе града, почти две години след първия си опит, в Киев се опасяваха, че това може да доведе до по-нататъшно настъпление. Но руските войски затънаха на място, без да могат да продължат настъплението си. Сега почти всеки ден украинската армия регистрира град Покровск като място на активни сражения.

Успехи на Украйна не само на фронта

Последните успехи на Украйна не се ограничават до фронтовите линии.

Киев се опита да ограничи ползите за Русия от покачването на цените на петрола, причинено от войната в Иран, като проведе удари по-дълбоко на руска територия, насочени към нефтената, газовата инфраструктура и други ключови обекти. Това помогна да се ограничат неочакваните печалби на Москва от по-високите цени на петрола, но също така доближи войната за руснаците много по-близо до домовете им.

Още: Путин излезе на скромен парад за 9 май след разрешение от Киев: "Победата винаги е била и винаги ще бъде наша!" (ВИДЕО)

Дмитро, който служи като оператор на дронове в 79-а бригада на Украйна, разказва, че ежедневната реалност на фронта е „емоционална въртележка“. Докато моралът се повдига всеки път, когато Киев постигне тактическа победа, тези, които се сражават на фронта, постоянно се тревожат за близките си у дома.

През миналата година Русия значително засили ракетните си удари и атаките с дронове срещу градове в цяла Украйна, като целите бяха енергийни съоръжения и други граждански обекти. Според ООН 2025 година беше най-смъртоносна за украинското гражданско население от 2022 г. насам - загинаха над 2500 души. Първите четири месеца на тази година се оказаха дори по-смъртоносни – според данни на ООН всеки месец загиват повече цивилни, отколкото през същия месец миналата година.

Тези атаки не показват признаци на затишие. Русия изстреля над 1600 дрона и 56 ракети в рамките на два дни - 13 и 14 май. Само в Киев алармата за въздушно нападение беше в сила около 11 часа. Там имаше над 20 жертви, включително три деца.

Още: Жена пищеше под бетона, а две момичета повече никога няма да прегърнат котка насън: Свидетелства от Киев (СНИМКИ)

Дмитро казва, че много украинци изпитват чувство за справедливост, когато ударите дълбоко в Русия доближават реалността на войната до руския народ. „Когато удряме руски градове с техните сгради и заводи… руснаците признават, че има война. А по-късно същия ден ние сме удряни ужасно на много места, с много жертви… това е просто безкраен военен хаос", смята той.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Докато Украйна отбеляза някои тактически победи през последните месеци, Русия също предприе стъпки, които на пръв поглед пречат на собствените ѝ усилия - например блокирането на Telegram, широко използван от войниците на фронта за комуникация. Това се случи малко след като Украйна успя да убеди компанията SpaceX на Илон Мъск да откаже на Русия достъп до сателитната си интернет услуга Starlink. Дори най-провоенно настроените руски блогъри изразиха критики към решението за Telegram.

Още: Путин губи територии на юг, докато армията му остана без връзка

В същото време наблюдателите на руската ситуация твърдят, че войната става все по-непопулярна сред руснаците. Икономиката е в затруднение, хората са разочаровани от прекъсванията на интернет, а честите украински атаки срещу цели дълбоко във вътрешността на страната будят тревога.

Броят на жертвите нараства ежедневно. Миналата седмица опозиционните руски медии "Медиазона" и "Медуза" публикуваха нова оценка за руските загуби в Украйна, според която 352 000 руснаци са били убити през четирите години, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия. Кремъл не е коментирал това число.

Смята се, че от началото на войната Украйна е понесла между 100 000 и 150 000 жертви. Нито една от страните не оповестява официални данни за жертвите, но повечето международни експерти са в съгласие по отношение на оценките.

Още: САЩ признаха: Украйна е най-силната армия в Европа, Русия губи 5 пъти повече хора (ВИДЕО)

Признаците изглеждат благоприятни за Украйна и моралът там със сигурност е по-висок, отколкото преди няколко месеца, но мнозина остават предпазливи. Пролетта е в разгара си и съществува опасение, че раззеленяването на природата може да намали видимостта за украинските оператори на дронове и да предостави по-добро прикритие за руските щурмови групи.

Киев вече е постигал успехи - като голямата си контраофанзива през лятото и есента на 2022 г. или нахлуването в руската област Курск. Само че и те не донесоха победа на Украйна във войната. Засега страната може и да не печели, но губи много по-малко от Русия.

Още: Путин вече масово си взема студенти за "пушечно месо" в Украйна - потвърден е първият загинал оператор на дронове (СНИМКА)