Нова серия взривове след атака с дронове в две области в Русия (ВИДЕО)

Поредна взривна нощ в Русия - този път в Ростовска област и над Воронеж. Руски мониторингови телеграм канали вече съобщават за експлозии и има видеокадри, които показват какво се случва. В официалния канал в Телеграм на руското военно министерство има две съобщения - за общо 11 свалени дрона над Белгородска област и 6 над Ростовска област, като засега няма нищо за Воронеж.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар информира в официалния си канал в Телеграм, че е имало атака с дронове и при отразяването ѝ избухнал пожар в частна къща, обитателите ѝ са спасени. Случилото се е в село Ряженое, Матвеево-Кургански район. Че точно там е станала атаката казва и свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ.

Проблемът в цялата руска версия - селото е в района на Таганрог, а там има руско военно летище и военна база: Масирана атака с дронове и пожар в района на руско военно летище (ВИДЕО)

There’s tension in the Rostov region, Russia. Russians are complaining about "unexplained" loud sounds and flashes of light in the night sky. Ukrainian UAVs are operating. pic.twitter.com/QUHau8WZbu