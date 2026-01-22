Нова заплаха за Украйна: Данни, че Русия пак ще ползва нова ракета от серията "Искандер"

Русия отново връща на бойно дежурство експериментална ракета от серията "Искандер" - 9М729 ("Искандер-М1"), съобщава украинският телеграм канал eRadar.
Обхватът на ракетата е до 1500 км и тя е способна да носи ядрена бойна глава. С ракетата цялата територия на Украйна е под заплаха.
Ракетата беше използвана преди това през 2022 г. След няколко неуспешни изстрелвания проектът беше върнат за "доработка".
Според данните на украинския канал, около Украйна са разположени 24 пускови установки, способни да изстрелят до 96 ракети с един залп.
Междувременно, руският държавен Първи канал разпространява версията, че удареният в Адигея жилищен блок при украинска въздушна атака е уцелен от украински дрон. Това се твърди въпреки многото видеокадри, показващи, че ударът всъщност е от ракета на руската ПВО - ОЩЕ: Украйна атакува: Склад за боеприпаси гори в Донецка област, ракета удари жилищен блок (ВИДЕО)
Russian state propaganda is using a Russian air defense missile strike on a building in Adygea to justify attacks on Ukraine. Predictably, they lied, claiming it was a Ukrainian drone, despite numerous videos online clearly showing it was a missile from a Russian SAM system. pic.twitter.com/UoBti9UIZO— WarTranslated (@wartranslated) January 22, 2026
Или както каза американският президент Доналд Тръмп от Давос, макар и за несвързаната си реч: "Понякога имате нужда от диктатор":
🚩Donald Trump referred to himself as a dictator— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026
Trump said he had received “great feedback” on his speech and added:
“I can’t believe the speech got good reviews. Usually they say, ‘He’s a terrible dictator.’ I’m a dictator… Sometimes a dictator is needed… But they didn’t… https://t.co/TOL4CTwRl9 pic.twitter.com/7gKYaAZKeA