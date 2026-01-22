Лайфстайл:

Нова заплаха за Украйна: Данни, че Русия пак ще ползва нова ракета от серията "Искандер"

22 януари 2026, 17:17 часа 183 прочитания 0 коментара
Русия отново връща на бойно дежурство експериментална ракета от серията "Искандер" - 9М729 ("Искандер-М1"), съобщава украинският телеграм канал eRadar.

Обхватът на ракетата е до 1500 км и тя е способна да носи ядрена бойна глава. С ракетата цялата територия на Украйна е под заплаха.

Ракетата беше използвана преди това през 2022 г. След няколко неуспешни изстрелвания проектът беше върнат за "доработка".

Според данните на украинския канал, около Украйна са разположени 24 пускови установки, способни да изстрелят до 96 ракети с един залп.

Междувременно, руският държавен Първи канал разпространява версията, че удареният в Адигея жилищен блок при украинска въздушна атака е уцелен от украински дрон. Това се твърди въпреки многото видеокадри, показващи, че ударът всъщност е от ракета на руската ПВО - ОЩЕ: Украйна атакува: Склад за боеприпаси гори в Донецка област, ракета удари жилищен блок (ВИДЕО)

Или както каза американският президент Доналд Тръмп от Давос, макар и за несвързаната си реч: "Понякога имате нужда от диктатор":

