Украйна атакува: Склад за боеприпаси гори в Донецка област, ракета удари жилищен блок (ВИДЕО)

20 януари 2026, 23:42 часа 474 прочитания 0 коментара
Украйна атакува оръжеен склад в окупираното от Русия Дебалцово в Донецка област. След атаката е избухнал огромен пожар. Украинските публични профили обявиха, че е ударен склад за боеприпаси.

Малко по-късно от руска страна признаха за ударите и призоваха местните жители да „се скрият на безопасни места“ до приключването на ликвидирането на последствията.

Свидетели, разпространили кадри в социалните мрежи, съобщават, че е имало и втори удар по склада в Дебалцево. Местни източници описват продължаващи пожари и непрекъснати експлозии на складираните там експлозиви.

Съобщава се и за тежък удар по жилищен блок в руския Краснодарски край. Там обаче, според различни източници, трагедията е причинена от погрешно изстреляна руска ракета от ПВО системата С-400, която е трябвало да прехване летяща цел, но вместо това е ударила жилищния блок. Според местните канали има убити и ранени.

За момента информацията е оскъдна, но местни източници твърдят, че ракетата се е самовзривила във въздуха и е паднала върху многоетажен блок. На мястото са изпратени спешни служби.

Украинска атака има и срещу град град Орел в руската Орловска област. Съобщава се, че са нанесени щети на термоцентралата „Орловска“. Различни канали съобщават, че градът е атакуван с ракета, като мнозина съобщават, че тя е била прехваната и не е достигала целта си.

Източници от Русия съобщават за нападение и срещу град Белгород, което е било отблъснато от местните ПВО системи. Взривове са били чути в целия град.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
