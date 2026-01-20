Украйна атакува: Склад за боеприпаси гори в Донецка област, ракета удари жилищен блок (ВИДЕО)

Украйна атакува оръжеен склад в окупираното от Русия Дебалцово в Донецка област. След атаката е избухнал огромен пожар. Украинските публични профили обявиха, че е ударен склад за боеприпаси.
Малко по-късно от руска страна признаха за ударите и призоваха местните жители да „се скрият на безопасни места“ до приключването на ликвидирането на последствията.
More footage from occupied Debaltseve, where an ammo storage was hit. https://t.co/HyIYHJlYMQ pic.twitter.com/7gA3VxFSE5— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026
Свидетели, разпространили кадри в социалните мрежи, съобщават, че е имало и втори удар по склада в Дебалцево. Местни източници описват продължаващи пожари и непрекъснати експлозии на складираните там експлозиви.
More footage from occupied Debaltseve shows the moment of a second strike and detonation at an ammunition depot. Local sources describe ongoing fires and continuous blasts, indicating severe damage to stored munitions. #Ukraine pic.twitter.com/5sV2ArHwN0— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026
Съобщава се и за тежък удар по жилищен блок в руския Краснодарски край. Там обаче, според различни източници, трагедията е причинена от погрешно изстреляна руска ракета от ПВО системата С-400, която е трябвало да прехване летяща цел, но вместо това е ударила жилищния блок. Според местните канали има убити и ранени.
За момента информацията е оскъдна, но местни източници твърдят, че ракетата се е самовзривила във въздуха и е паднала върху многоетажен блок. На мястото са изпратени спешни служби.
More Russia's Krasnodar region. Footage confirms a misfired S-300/400 missile hit a residential building. According to local channels there are dead and wounded. https://t.co/9UFTd1Csxe pic.twitter.com/gEmWzp0SPD— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026
Украинска атака има и срещу град град Орел в руската Орловска област. Съобщава се, че са нанесени щети на термоцентралата „Орловска“. Различни канали съобщават, че градът е атакуван с ракета, като мнозина съобщават, че тя е била прехваната и не е достигала целта си.
The Orlovskaya Thermal Power Station after the arrival of Ukrainian drones/missiles. https://t.co/OjNqInD13E pic.twitter.com/8STSL1U8Fz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026
Източници от Русия съобщават за нападение и срещу град Белгород, което е било отблъснато от местните ПВО системи. Взривове са били чути в целия град.
Russian sources report that an attack on Belgorod was "repelled", though several industrial facilities and energy infrastructure sites likely sustained damage. Explosions were heard across the city. #Russia pic.twitter.com/ejbd2pSteQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026