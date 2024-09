Новата лъжа на Путин: Ако има мир, Зеленски вече няма да е президент (ВИДЕО)

Ако има мир, сегашните управляващи в Украйна (разбирай Володимир Зеленски) ще трябва да отменят военното положение и да проведат веднага президентски избори, а те не са готови за това. Шансовете да бъдат преизбрани са малки. С тези "сладки приказки" издирваният за систематично отвличане на украински деца от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин напълни главите на руски ученици по време на среща в Тула.

Логиката на Путин: Сатаната ще ѝ завиди

Според руския диктатор фактът, че в Украйна има военно положение, защото Русия я е нападнала, не пречи да се проведат президентски избори (мандатът на Зеленски изтече в края на пролетта на 2024 година, но военното положение не позволява избори - друг е въпросът какво е общественото одобрение за Зеленски, от началото на войната то не е падало под 60% според местни проучвания). Било нарушение на украинската конституция да не се правят избори, твърди Путин, но не цитира кои точно текстове на основния закон в Украйна позволяват да се правят избори докато страната е във война. Всъщност още от времето на Майдана Путин признава за валидна старата конституция на Украйна, която даваше по-голяма власт на протежето му Виктор Янукович, припомнете си: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

Putin, addressing a group of young students for some reason, claimed that Ukrainian authorities are avoiding negotiations because they fear it would cost them the upcoming presidential election. Ironically, this accusation of illegitimacy comes from a man who has clung to power… pic.twitter.com/ee8XxLJk3n — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 2, 2024

Путин пее и друга стара опорка – как Украйна не спазвала Минските споразумения и се готвела за военна операция в Донбас, но Русия я е изпреварила. Тази опорка започна да се налага, след като опорката за "денацификация" не се оказа чак толкова успешна: Путин се отказва от "денацификация": Руснаците не разбират какво е това

Колкото до Минските споразумения – паметно е как лично Владислав Сурков, сивият кардинал на Путин, изрично заяви и то пред руски политолог в блиц интервю, че Кремъл никога не е действал за това споразуменията да работят: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна

И обещания за "провинцията"

Путин даде и друго обещание – как руската армия правила всичко възможно да се нормализират в тези региони - т.е. като Курска област:

Putin says he's confident that normal life will return to the border regions of Russia so that kids could go to school back again.



Started a war, killed hundreds of thousands of people, and now promises a normal life. pic.twitter.com/pnEJrTLeqw — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 2, 2024

И пример какво значи всичко "възможно" - миналата седмица руската армия срина с управляема авиационна бомба т.нар. Леден дворец в окупирания от украинската армия руски град Суджа, Курска област, защото си мислеше, че там има украински войници:

The Russians dropped the KAB on the Ice Palace in Sudja: there were no Ukrainian forces there pic.twitter.com/tUv4LbYqrk — Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) August 27, 2024

Същевременно Путин увери, че украинската операция "Курск" не успяла да отклони руската армия от настъплението ѝ в Донбас. "Отдавна не сме имали такъв темп на настъпление в Донбас - по 200-300 метра", каза той и после заговори за "квадратни километри":