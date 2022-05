Нови експлозии в Приднестровието - ще стане ли Молдова част от войната?

„Близо до село Воронково, в район Рибница, в района на бившето летище, имаше четири експлозии“, съобщиха от „МВР“ на Приднестровието в „Телеграм“.

"Вечерта на 6 май, около 21:40 часа, се предполага, че първите две взривни устройства са били пуснати от дрон. Един час по-късно атаката е повторена", казаха сепаратистите, като посочиха, че няма жертви.

Село Воронково се намира на около пет километра от украинската граница.

⚡️Explosions reported in Transnistria, near Ukraine's border.



Local authorities of Russia’s proxy region in Moldova claimed that the explosions occurred on May 6. According to Ukraine’s intelligence, Russia was behind the false-flag operations in Transnistria in the past weeks.