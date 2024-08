Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) предприемат атака при Нехотеевка – гранично-пропускателен пункт между Харковска и Белгородска област. Това твърдят няколко руски телеграм канала, сред които е и прокремълският Shot, който беше поставен под европейски санкции: 14-и пакет санкции: ЕС забрани на партии и НПО-та да получават пари от Путин.

Според информацията на Shot, атаката е с 8 бронетранспортьора и група от до 60 войници. Те били обстреляни от руската артилерия и авиация, но това не ги спряло.

Непотеевка е съвсем близо на запад от района на Липци, където руснаците опитаха да развият второ направление на атака с харковската си офанзива, започнала на 10 май, 2024 година. От над 2 месеца обаче руските части са блокирани преди Липци, в селата Стрилеча, Глубоко и Лукянци. Украински пробив при Непотеевка със сигурност би означавал големи проблеми за тези руски части, защото ще бъде нарушена и логистиката, и ще има възможност за украинска флангова атака.

Additional confirmation from Russian sources that battles are ongoing at the Nekhoteevka checkpoint at the Belgorod border.



"The AFU with 8 armored vehicles approached the border with Belgorod region - the battle with Russian border guards is going on near Nekhoteyevka.… pic.twitter.com/i8awQnxs6P