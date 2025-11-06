Нови свръхзвукови ракети на САЩ накараха Путин да се оглежда за специалния куфар (ОБЗОР - ВИДЕО)

"В края на тази година САЩ планират да поставят на въоръжение нова ракетна система със среден обхват Dark Eagle, със свръхзвукови ракети и обсег 5500 километра. В близко бъдеще Вашингтон планира да разположи системата в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион. Времето, за което ракета от тази система достига от германска територия, където се планира да се разположи комплекс, до обекти в Централна Русия е от порядъка на 6-7 минути". Думите са на руския военен министър Андрей Белоусов – той ги изрече по време на заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация, ръководено от руския диктатор Владимир Путин - Още: Вървим към ескалация: Путин с голяма стъпка към "пълномащабни ядрени тестове" (ВИДЕО)

Where’s all that brave swagger now, huh? Why so gloomy?



In the video, Putin’s defense minister Belousov says the US plans to deploy missiles in Europe and the Asia-Pacific region that could reach central Russia from Germany in about 6–7 minutes.



Looks like they’ve hung their… pic.twitter.com/k2hJhjK1An — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2025

Ракетната система, за която говори Белоусов, е проект на ВМС на САЩ и първи успешен тест през октомври, 2017 година. Планираше се ракетната система да е на въоръжение още през 2023 година, но комплексът трябва да стане оръжие на разположение на американските военноморски разрушители клас „Зумвалт“ до 2025 година, като до 2028 година ракетите трябва да бъдат на разположение и на подводниците клас „Вирджиния“. Има и наземен вариант на установка – превозва се с камиони М983. Именно този вариант вече е на служба в американската армия, от 2023 година – Още: Куфарчето с екскременти не помогна: Хакери се сдобиха с ДНК-то на Путин

Дрънкането на все по-сериозни оръжия по остта Русия – САЩ стана факт, след като Путин отхвърли категорично всички опити на американския президент Доналд Тръмп да има справедливо и достатъчно разумно мирно споразумение що се отнася до Украйна. Самият Тръмп заяви на бизнес форум в Маями, провел се само преди няколко часа, че преди 2 седмици, в поредния телефонен разговор между двамата, Путин го помолил за помощ да бъде разрешена войната в Украйна. Само че Путин извадил като аргументи за решение „добре познатата от последните 10 години руска пропаганда“. "Говорих с Путин преди две седмици и той каза – цитирам: "Опитваме се да прекратим тази война от 10 години, но не успяхме. Сега зависи от вас да я разрешите". Успях да разреша някои от тези проблеми за един час – без никаква помощ от ООН", похвали се американският лидер.

"Ние все още не губим войни, просто понякога не се бием, за да спечелим. Седим в някоя държава за около 15 години, бомбардираме я до дупка, правим всички нещастни – никой не знае защо сме там. Войни, които никога не свършват" - други думи на Тръмп, с които продължава да поддържа политиката си да налага имидж на миротворец – Още: Полудели ли са Путин и Тръмп: За 2 седмици от хвалби стигнаха до реални ядрени тестове

Trump:



We still don't lose wars, we just don't fight to win sometimes.



We stay around in a country for 15 years, just bomb the hell out of everybody, make everybody miserable.



Nobody knows why we’re there. pic.twitter.com/Y58oCwJ2pK — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Колко обаче Тръмп го е грижа за благополучието на света пролича от изявлението му, че няма да отиде на следващата среща на Г-20 в Южна Африка. Южна Африка дори не трябвало да бъде в организацията, камо ли да е домакин на среща, според Тръмп:

"Look at what's happening there!" 👇



Trump said he will not attend the G20 summit in South Africa pic.twitter.com/T1wwEmNf9b — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2025

Същевременно, в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично заключва, че Владимир Путин се опитва да прехвърли на Тръмп вината за ескалацията на ядрената реторика и защо Русия преди доста години започна модернизация и работа по ядрените си оръжия. Според оценката на ISW, още от 2019 година Русия прави ядрени тестове, но на най-ниско ниво, което е в нарушение на действащ международен договор (CTBT).

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Изключително рязко увеличение на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчете украинският генщаб. На 5 ноември са станали 276 бойни сблъсъка, като това е второто най-голямо число за 24 часа изобщо досега във войната – 292 бойни сблъсъка имаше в средата на декември, 2024 година, когато още се водеха активни военни действия и на руска територия, в Курска област. Руснаците са хвърлили 124 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 38 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4354 изстреляни снаряда, като това е с около 300 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 3992 FPV дрона, което е с около 2000 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Рекордно количество руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – точно 100 са отбити според украинския генщаб за последното денонощие, който изрично подчертава, че украинските части в Покровск са подсилени. Още 31 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Олександриевско направление, а 35 са станали в направлението от Торецк към Константиновка, т.е. на североизток от Покровск. Още 27 е имало в Лиманското направление, 17 – в Славянското, където сега основна руска цел е Северск (направлението е южно и спомагателно за Лиманското). В северната част на Харковска област, при Вовчанск, са извършени 14 руски пехотни атаки, а 11 са станали в пограничния район на Суми и Курска област. Още 13 руски пехотни атаки е имало в направлението към Гуляйполе, централната част на Запорожка област. Специално руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" също обръща внимание на информацията, че има подкрепления за украинците в Покровск, че те непрекъснато контраатакуват, обаче положението им е тежко. Киев е решил да удържа агломерацията Покровск – Мирноград възможно най-дълго, защото загубата ѝ може да доведе до каскаден срив на украинската отбрана "в определен район", добавя каналът. Той отчита и инженерни подкрепления за украинската армия в Суми т.е. явно информация за усилване на отбранителните съоръжения.

Още: Украйна с нов план за повече войници. Здравна криза заплашва страната (ОБЗОР – ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че само в Покровското направление през октомври месец са убити над 1500 руски войници, унищожени са 20 танка, 62 бронирани машини на пехотата и още 532 руски военни превозни средства от други видове. Вчера, 5 ноември, украински военни телеграм канали съобщиха за поредна руска атака с бронирана техника, този път към Мирноград – резултатът можете да видите в долното видео:

Today near Myrnohrad in the Pokrovsk sector, Russian forces attempted an assault using heavy armor under poor weather conditions. Troops from the “Perun Corps” of the 79th Air Assault Brigade repelled the attack using fiber-optic guided drones, destroying several armored… pic.twitter.com/pnywSYVJLD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2025

Френският ежедневник Le Monde също публикува материал за Покровск – със заключение, че боевете в градски условия може да се проточат, потенциално и месеци. Но френската медия цитира и украински военни, според които в града няма нормално снабдяване и вероятно е въпрос на седмица-две той да бъде превзет от руснаците – само че геолокализирани видеокадри, които можете да видите по-долу, показват украински напредък от север на Покровск, откъм Добропиля, североизточно и югоизточно от село Шахово. Има обаче и твърдения пак от украинска страна, че поне един квартал на Покровск е напълно чист от руски войници, те не са стигнали до него. Но и оценки, че руснаците имат огромно числено превъзходство: „Когато унищожим щурмова група от десетина войници, веднага идва друга – ресурсите им изглеждат неизчерпаеми“. ISW обръща внимание в цитирания по-горе обзор, че точно сега Путин подписа закона, според който резервисти може да пазят критични обекти, защото вероятно иска да хвърли още резерви от активно служещи руски войници в Украйна. А украинският военен телеграм канал "Офицер" определя украинската операция по връщане на украинското знаме на сградата на Общинския съвет в Покровск като част от информационната война, която се води и намеква, че това е начин да се отложи малко неизбежното падане на града. "Виждал съм всичко това някъде", пише той, вероятно визирайки Бахмут и Авдеевка – Още: Украинското знаме пак се вее от сградата на Общинския съвет в Покровск (ВИДЕО)

the Russian drone pilot operating these drones has the callsign "Marker" "Маркер"



Source: https://t.co/oVjGjMb0J1 pic.twitter.com/FJ23pf41zv — Audax (@AudaxonX) November 5, 2025

Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар", който е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че във Вовчанск един от жилищните квартали е преминал в руски ръце. Геолокализирани кадри подсказват, че каналът е прав:

Съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 135 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки. Свалени са 108 дрона. Имало е общо 27 удара на 13 места – по традиция ВВС на Украйна не дава допълнителни подробности в това отношение - Още: Ракети "Фламинго" - да или не: Третата най-голяма руска електроцентрала и поредна рафинерия на "Лукойл" горят. Пламъци и в ТЕЦ в Украйна (ВИДЕО)

За финал – в Русия се проведе форум "Разговор за фалшивите новини 3.0". Основен гост беше Мария Захарова, говорител на руското външно министерство. Естонският блогър WarTranslated иронизира, че точно Захарова е отлично попадение, защото знае най-много как да лъже и да използва пропаганда. Захарова констатира, че имало епидемия от фалшиви новини, заливаща цял свят, като изобретателят на тази "машина за фейкове" бил Запада., това съвременният живот го потвърждавал – а от 150 поканени журналисти от западни медии, нито един не дойде на събитието, което добре показва колко струва то всъщност:

In Russia, a forum called "Dialogue on Fakes 3.0" was held. Ironically, the main expert at the event was Maria Zakharova — who, indeed, knows quite a lot about spreading fakes. The forum’s slogan, "We’re against fakes!", sounds about as convincing coming from her as "The National… pic.twitter.com/fUF549L1UJ — WarTranslated (@wartranslated) November 5, 2025