Опасни мостове и Легион "Свободна Русия" при Бахмут: Руските проблеми на фронта в Украйна (ВИДЕО)

Снощи, 31 юли, Кримският мост беше затворен за пореден път. Причината – сигнал за бомбена заплаха на жп гара "Южен Керч". Според предварителната информация, били получени данни, че украински партизани са успели да внесат експлозиви на гарата и са я минирали. Бяха включени и сирени с предупреждение за въздушна атака.

It is reported that Crimean Partisans have claimed they mined the Kerch-Pivdenna railway station and because of it, an evacuation is announced. pic.twitter.com/HZGdIJooTG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 31, 2023

Междувременно, излизат снимки от пораженията, нанесени от втората украинска атака срещу Чонгарския мост. Тъй като има и сателитни, и обикновени снимки, вече се правят сравнения и заключения, че те не са от едно и също място на моста – тоест, че има поражения на повече от едно място на моста: Пускаме влака като оправим жп релсите след неуспешната украинска атака: Има ли някакъв мозък при руснаците?

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Под знака на Легион "Свободна Русия"

(КАРТА) При Бахмут няма никакви потвърдени промени в позициите на двете армии, като украинската армия е съсредоточена върху това да унищожи руската артилерия на ключови високи позиции при Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут) и Андреевка (10 километра южно от Бахмут). В последните дни в района валя сериозно и това пречи на развитието на военните действия.

Междувременно, Легион "Свободна Русия" публикува видеокадри от свършеното от бойците му при Бахмут. Основно става въпрос за успешните удари по руско тежко въоръжение:

The Freedom of Russia Legion posted a video, showing their results of working in the Bakhmut region.



A 2S1 Gvozdika, 2B11 mortar, 2B9 Vasilek, Armored vehicle, 3 pieces of logistic equipment, 2 warehouses and 12 firing points were destroyed. pic.twitter.com/CxZEH5Mck3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 31, 2023

(КАРТА) В участъка на фронта "Времевски", на 10-тина километра южно от Велика Новоселка (направлението към Бердянск), битките продължават при Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка). Има руски твърдения, че руската армия се е отдръпнала на юг, зад река Мокри Яли, че текат боеве по протежението на път Т0518 Урожайно – Велика Новоселка и че има напредък на нови позиции на украинците при Приютно (15 километра югозападно от Велика Новоселка). Руски военни блогъри твърдят, че руската армия си върнала някои позиции до Старомайорско, но украинският генщаб отрича.

При Орехов има напредък в направленията Мала Токмачка (6 километра югоизточно от Орехов) и Работино (10 километра южно от Орехов), заяви украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр, а руски телеграм канали говорят за отблъсната малка по мащаб украинска атака при Работино.

Footage from the 15th operational brigade Kara-Dag, assaulting Russian positions in the Orikhiv direction. Date unknown, but likely somewhat older footage. Lately we do see more footage from this brigade appear. pic.twitter.com/SN2lehRZUX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 31, 2023

В направлението Сватово – Кремена също има ожесточени битки – украинският генщаб съобщава за неуспешни руски операции при Берестово (20 километра северозападно от Сватово) и Новоселовско (14 километра северозападно от Сватово), като Анна Маляр коментира, че руснаците искат да изтикат украинските сили на запад от река Оскил. Руското военно министерство казва, че руската армия овладяла по-добри позиции до Куземивка (13 километра северозападно от Сватово) и че украинците се провалили в атака при Новоселовско.

При Кремена руското военно министерство обяви овладяването на 8 украински позиции до Райгородка (на 35 километра северозападно от Кремена) и Червенопоповка (5 километра северозападно от Кремена). Боевете в горския парк „Серебрянка“ продължават, а руснаците твърдят, че са спрели украински атаки при Кремена, при Кузмино (25 километра южно от Кремена), Билохоровка, Берестово (30 километра южно от Кремена) и Спирно (25 километра южно от Кремена). Руският телеграм канал Vоенкор обаче казва, че украинците са стабилизирали отбранителната си линия при Диброва (на 5 километра югозападно от Кремена).

Fighters of the 5th Slobozhansk Brigade (National Guard) repelling Russian attacks in the Kreminna Forest north of Hryhorivka near Pryslene Hotel. There are very intense local battles. pic.twitter.com/21b2o5BlqL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 31, 2023

Междувременно, руското военно министерство съобщи, че началникът на руския щаб генерал Валерий Герасимов е отишъл на инспекция в Запорожка област.

Russian media announced the arrival of the Chief of the General Staff of Russia Valery Gerasimov to Ukraine, reportedly he visited the Zaporizhzia region and 'inspected' the troops and plans. pic.twitter.com/wMQRYfGugp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2023

Какво се случва с ЧВК Вагнер?

Според основателя на наемническата армия Евгений Пригожин, "Вагнер" е спряла да набира нови членове в Русия и няма нужда да набира повече доброволци, защото разполага със значителни кадрови резерви. Официално има и съобщение в един от каналите в Телеграм на наемниците, че спират да търсят нови кадри в Русия. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изказва предположение, че руското военно министерство е успяло да привлече голяма част от наемниците на Пригожин и да ги обвърже с договори. Самият Пригожин не признава голям отлив на наемници – по думите му имало малко, които се присъединили към руските специални сили.

