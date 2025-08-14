Забраниха износа на важни лекарства

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов издаде заповед, с която се забранява износът на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност. Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и да не се прекъсва достъпът им до лечение. Заповедта е със срок от 6 месеца, ще важи до 15 февруари 2026 г.

За кое лекарство важи забраната?

Става дума за лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование Epoetin beta.

Лекарственият продукт представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от 1 до 3 пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий.

Решението е взето след анализ на наличностите, потреблението и официалните уведомления на притежателя на разрешението за временно спиране на продажбите и забавени доставки.

Министерството ще нотифицира заповедта по реда на Директива (ЕС) 2015/1535, като при необходимост ще използва предвидената процедура по спешни причини, за да осигури незабавно действие.