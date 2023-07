Руснаците са в капан в Бахмут, данни и за руските и украински жертви в Южна Украйна (ВИДЕО)

Руски страх: Ще удържим ли Бахмут? ВИДЕА от боевете

Публикацията на Маляр е от снощи, като тя изрично подчертава, че на северния фланг няма промяна на позициите. Само че тя не взема предвид в тази публикация важна украинска атака, направена няколко часа по-рано именно на северния фланг – от Берховка към Ягодно, на около 2 километра северно от Бахмут. Там украинците са успели да завземат няколко важни тактически позиции според дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), като е приложено направено геолокализиране на видеокадри от контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция РИА Новости:

На южния фланг боевете са за Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут) като още вчера руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) изрично предупреди, че украинската армия е превзела няколко важни високи позиции на север от населеното място. "Ако ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) успеят да се закрепят, руските части едва ли ще могат да удържат разположеното в низина населено място (Клещеевка), а и няма да има смисъл", написа изрично Пегов, който днес сутринта добави, че ожесточените боеве за високите позиции на запад и север от Клещеевка продължават. Думите му бяха потвърдени от говорителя на украинския генщаб Андрий Ковальов: Имаме частичен успех при Клещеевка. А командващият украинската сухопътна армия генерал Олександър Сирски също обяви, че има прогрес и са превзети загубени преди месеци позиции, но без да дава допълнителни подробности къде.

The 'Decepticons' platoon of the 2nd assault batallion (part of the 3rd separate assault brigade) cleared more trenches and Russian hideouts in the vicinity of Bakhmut.



"You just got captured by the 3rd Assault Brigade." pic.twitter.com/PiYw6xAFg5