"Политически кошмар": За ЕС срещата Тръмп-Путин в Будапеща е истинска обида

В Европейския съюз смятат за оскърбление факта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин ще се срещнат насред Европа - в унгарската столица Будапеща. Тази среща поставя ЕС в неудобно положение, тъй като двамата ще обсъждат украинския въпрос в страна от ЕС, но без участието на ЕС, пише El Pais.

Ако европейските лидери не искат да разгневят Тръмп, ще трябва няколко държави да предоставят на руския диктатор специално разрешение да лети в тяхното въздушно пространство.

Също както през август, когато Путин получи специално разрешение да лети над САЩ за срещата в Аляска, макар иначе за него да има забрана самолетът му да преминава над територията на страната, посочва испанският вестник.

Европейски дипломат е заявил пред изданието, че изборът на Будапеща като място на срещата има за цел да внесе още раздори в ЕС.

"Мястото беше внимателно избрано. То може да е предимство за Русия, тъй като изостря разделенията в ЕС. И може да е от огромна полза за Орбан, на който му предстоят национални избори следващата година", казва дипломатът.

В частни разговори, няколко източника са определили предстоящата среща Тръмп-Путин в Будапеща като "политически кошмар".

