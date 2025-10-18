Наша съседка се бори с феномена „Клониране на работници"

В опаковъчни заводи, полета, логистични складове и хотели в цяла Гърция - невидима мрежа възпроизвежда фалшиви самоличности. Нелегалните имигранти работят под заложнически режим с чужди имена, фалшиви документи и несъществуващи заплати. Феноменът си има име: „Клониране на работници“, предаде гръцкото издание Kathimerini. Планът е прост и стряскащо ефективен. Според властите и полицията, трафикантите експлоатират бюрокрацията и нуждата на хората да оцелеят.

Как работи феномена?

След седмица легална работа, работодателят уволнява работника, но запазва фотокопия на документите му. Тези фотокопия се рециклират – продават се или се дават на други нелегални имигранти. ОЩЕ: Безмилостно използват българи и румънци в престъпна схема в Германия

Следователно „Омар ал-Хасан“ може да бъде едновременно Рахим от Бангладеш и Ахмед от Судан, работещи в различни райони, с едно и също лице на хартия, но с различни лица в действителност.

Снимка: БГНЕС

Печалба от фалшиви документи

„Те вземат легален имигрант, фотокопират всичките му документи – паспорт, разрешение за работа, разрешение за пребиваване – и след това ги продават на нелегалните имигранти, които ги експлоатират. Всеки пакет с фотокопираните документи струва 50 евро. По този начин човек може да работи едновременно на две или три различни места“, разкрива пред „Катимерини“ ръководителят на Независимата инспекция по труда Йоргос Циливакис. ОЩЕ: Хванаха "фалшиви пенсионери", точили държавата за близо 100 хил. лв.