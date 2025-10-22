"Обнови Европа" праща мисия в България: "Върховенството на правото е атакувано вътре в нашия Съюз"

Групата на "Обнови Европа" (Renew Europe) - формацията в Европейския парламент, в която членува "Продължаваме промяната" - създаде специална работна група, която ще изпрати мисия в България за проверка на "посегателствата на властта срещу върховенството на правото". Това съобщиха на 22 октомври от пресцентъра на ПП, като се уточнява, че решението е било взето вчера. Днес в Европейския парламент, по искане именно на "Обнови Европа", ще се проведе дебат на тема "България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона".

Европейската формация няколко пъти ясно заяви подкрепа за задържания и обвинен варненски кмет Благомир Коцев, като поиска Еврокомисията да спре второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Тревожни доклади за политически преследвания и злоупотреба с прокурорски правомощия

Решението за създаване на работна група идва след "тревожни доклади за политически преследвания, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно блокиране на съдебната реформа".

Решението, прието вчера от Бюрото на Renew Europe, идва на фона на нарастващи опасения, свързани с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - "случай, символичен за ерозията на независимостта на съда в България".

"Европа не може да затваря очи, когато върховенството на правото е атакувано вътре в нашия Съюз. Ситуацията в България изисква внимателна проверка, смелост и солидарност с онези, които защитават демокрацията и независимото правосъдие. Renew Europe ще действа", обяви председателят на "Обнови Европа" Валери Айе.

Снимка: БГНЕС

Петима евродепутати идват у нас

Работната група на "Обнови Европа" за България ще се състои от петима евродепутати и ще проведе специална мисия за установяване на фактите на място в София и Варна, като се срещне с представители на институциите, магистрати, журналисти и граждански организации.

Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май 2026 г. - преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на правото.

Работната група на Renew Europe ще работи "прозрачно и в тясна координация с европейските институции и партньори, които защитават демократичните стандарти", съобщават от пресцентъра на ПП.

"Обнови Европа" отново иска спиране на евросредства за България

Освен създаването на групата, "Обнови Европа" призовава Европейската комисия да действа "без никакво забавяне" за спиране на плащанията от ЕС, свързани със съдебната реформа - докато България не представи "доказателства за истинска институционална независимост" и не засили прокурорската отчетност "с реално разделение на властите".

Валери Айе заяви още: "Случаят на Благомир Коцев не е изолиран инцидент. Това е тест за решимостта на Европа да защити своите ценности, когато те са атакувани от онези, които злоупотребяват с държавната власт за политически цели. Очакваме пълно съдействие от страна на българското правителство. Средствата на ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на правото. Нашата Работна група ще се увери, че фактите са ясни и последиците са реални".

