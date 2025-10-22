Путиновият режим уби още украински граждани, включително деца: "Руските думи за дипломация нямат никакво значение" (ВИДЕО)

"Още една нощ, която доказва, че Русия не усеща достатъчно натиск, за да прекрати войната". Така украинският президент Володимир Зеленски коментира поредното въздушно нападение срещу страната му, което засегна жилищни сгради, енергийна инфраструктура и други обекти в регионите Киев, Одеса, Чернигов, Днипро, Кировоград, Полтава, Виница, Запорожие, Черкаси и Суми. Без изненада - отново имаше цивилни жертви и ранени, а диктаторът Владимир Путин открито демонстрира, че няма да спре.

Поне 6 жертви и 17 ранени, включително деца

"Нашите сили за противовъздушна отбрана, мобилни огневи групи и екипажи на дронове за прехващане работят цяла нощ и до сутринта. Обикновени градове са под обстрел, предимно нашата енергийна инфраструктура, но много жилищни сгради също са засегнати (...) Към момента е известно, че 17 души са ранени. За съжаление, 6 души са загинали, сред които 2 деца. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки", написа Зеленски в социалните мрежи.

Another night proving that Russia does not feel enough pressure for dragging out the war. Our air defense forces, mobile fire groups, and drone interceptor crews were working all night and into the morning. Ordinary cities have been under fire, primarily our energy… pic.twitter.com/IYpmUrDcqg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Зеленски иска санкции срещу Русия - не само от ЕС, но и от САЩ

"Руските думи за дипломация нямат никакво значение, докато руското ръководство не усети сериозни проблеми. А това може да се постигне само чрез санкции, дългосрочни мерки и координирана дипломация между всички наши партньори. Крайно време е Европейският съюз да приеме пакет от строги санкции. Разчитаме също така на строги санкционни мерки от страна на Съединените щати и Г-7, от всички, които търсят мир. Много е важно светът да не мълчи сега и да има единна реакция на подлите удари на Русия", призова украинският лидер.

Всички, които помагат на Украйна с противовъздушни системи и ракети, защитават човешки животи, смята той. "Благодарни сме за това. И всички, които помагат на Украйна с далекобойни оръжия, ще допринесат за по-бързото приключване на войната", посочи Зеленски в очевиден призив към САЩ да предоставят ракети "Томахоук". Засега Доналд Тръмп отказва да го стори.

Жертви в Киев и Запорожие, атака по пристанище в Одеска област

Трима от загиналите са в Киевска област, включително двете деца. "През нощта и сутринта под обстрел са били няколко района в областта. Спасители провеждат издирвателни дейности. 83-годишна жена, спасена от пожарна в Бровари, е пострадала. Тя беше в шок, но е жива. В Бровари отломки причиниха и пожар в частна къща и камион с ремарке - всички са бързо отстранени. Всички спешни служби работят на обекта", съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

В Киев броят на ранените е нараснал до 19, включително пет деца. Четири деца и петима възрастни са били хоспитализирани, съобщи по-късно кметът Виталий Кличко.

Русия отново масово обстрелва района на град Измаил - пристанище в Одеска област - с ударни дронове. "В резултат на ударите в град Исмаил избухнаха пожари по обектите на енергийната и пристанищната инфраструктура. За щастие, няма жертви и пострадали", казват от службата за извънредни ситуации.

В Запорожие също има жертви, а най-малко 9 души са ранени. Изгорели са балкони на жилищни сгради след руските нападения.

В Черниговска област, по-конкретно в Новгород-Сиверски, под атака на руски дронове са загинали хора, има и ранени. Ударът е причинил пожар в жилищна сграда, а попадение е регистрирано и близо до едно от лечебните заведения в града. Има и поне 10 ранени, сред които 10-годишно дете, посочва Държавната служба за извънредни ситуации.