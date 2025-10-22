Важен дебат в ЕП: Граждани отварят очите на Европа за 6 видими проблема със закона в България

Седем граждански организации, защитаващи върховенството на правото и основните човешки права у нас, изпратиха становище до Европейския парламент по повод предвидения за днес (22 октомври) дебат в законодателния орган на ЕС на тема "България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона". Дебатът е по искане на политическа група "Обнови Европа", в която членува "Продължаваме промяната". Европейската формация няколко пъти ясно заяви подкрепа за задържания и обвинен варненски кмет Благомир Коцев, като поиска Еврокомисията да спре второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Организациите от България, които изпратиха становище до ЕП, са: Антикорупционен фонд, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Инициатива „Правосъдие за всеки“ и Програма „Достъп до информация“. Те приветстват решението за провеждане на дебата на фона на "задълбочаващите се предизвикателства в нашата държава, свързани с правоприлагащите и съдебните институции".

Проблемите на тези институции са "толкова наболели и толкова видими", че "подкопават възможността на България да защитава демократичните принципи, върховенството на правото и основните човешки права на българските граждани", смятат неправителствените организации.

Снимка: European Parliament

Предизвикателствата пред България

В писмото пише, че горепосочените предизвикателства включват:

Произволни, политически мотивирани действия от страна на антикорупционните институции. "Арестът на кмета на Варна Благомир Коцев е само един от редица примери за кампанийно и избирателно водени наказателни производства за корупция по високите етажи на властта, представляващи “димна завеса", зад която се крият извънпроцесуални цели". Разхищения на голям обществен ресурс и накърнен обществен интерес, които не се разследват. Комисия за противодействие на корупцията, която оперира без мандат и злоупотребява с новите си правомощия. Изтекли мандати на важни публични институции. Дисциплинарно производство срещу българския европейски прокурор. Масово купуване на гласове (напр. наскоро проведените избори за Общински съвет в Пазардик) и липсващи институционални реакции.

"Списъкът, който представяме, не е изчерпателен, но ясно показва значително отстъпление от трудно извоюваните постижения в новата история на България. Надяваме се, че членовете на Европейския парламент ще проведат смислен дебат и ще продължат да следят с внимание сериозните предизвикателства за демокрацията и върховенството на правото в България, защото общите европейски ценности имат смисъл само тогова, когато са в основата на действията на публичните институции на всички държави членки и на всички нива на управление", завършват организациите.

Дебатът ще протече без гласуване на окончателна резолюция.

