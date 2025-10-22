След трагедията в Несебър: Задължителна застраховка, ако ползваме атракциони. "Акредитирани дружества" ще ни пазят

Задължителна застраховка "Злополука" на лицата, ползващи атракционни услуги - това се предлага в нов законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Той е публикуван в Портала за обществени консултации на 22 октомври, като вносител е Министерството на транспорта и съобщенията. Обсъжданията ще продължат до 4 ноември, показва справка на Actualno.com. Предложенията идват след трагедията в Несебър, при която на 18 август дете на 8 години падна от около 40 м височина в морето и по-късно почина.

Това се случи по време на парасейлинг – полет с парашут, закачен за моторна лодка. Сред първоначалните версии за инцидента, които се коментираха, бяха скъсано въже или разкопчаване на предпазен колан – това потвърди впоследствие и майката на момчето от Разлог, която бе с него във въздуха. Трима души - служители на фирмата, която предлага услугата парасейлинг - получиха обвинения за причиняване на смърт по немарливост или незнание. Съдът остави в ареста двама от обвиняемите.

След инцидента двама министри - на транспорта, Гроздан Караджов, и на туризма, Мирослав Боршош, заговориха за липса на ясна правна регламентация относно водните атракциони и за юридическа празнота. Оказа се обаче, че контролен орган има - той е определен в наредба от 2009 г. Въпреки това започна писане на ново законодателство. Първият законопроект бе пуснат за обществено обсъждане през септември, но очевидно има промени: Трагедията в Несебър: Лъжат ли министри, че няма правна регламентация за водните атракциони?

Снимка: Гроздан Караджов, БГНЕС

Задължителна застраховка

Според проектозакона, пуснат за консултации днес, също се въвежда изискване за задължителна застраховка. Доставчиците на атракционни услуги, които попадат в рамките на законодателството, сключват задължителна застраховка „Злополука“ на лицата, които ползват атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, "при възникване на застрахователен интерес". Възникване на застрахователен интерес е налице от датата на задължително вписване в регистър на доставчиците или от датата на изтичане на сключения застрахователен договор за тази застраховка.

Обект на застраховане по задължителната застраховка са здравето, животът и телесната цялост на ползвателите на услугите.

Поради факта, че в големия си брой потребители на атракционните услуги, представляващи източник на повишена опасност, са деца, за задължителната застраховка „Злополука“ се предвижда да не се прилага чл. 438, ал. 5 от Кодекса за застраховането. Този член гласи: "Недействителен е договор за застраховка "Живот" с покритие за случай на смърт на застраховано лице, което е малолетно, или лице, поставено под пълно запрещение (...) Застрахователят е длъжен да върне застрахователните премии, получени в изпълнение на договор за застраховка "Живот" с покритие на тези рискове". Тоест - застраховките по законопроекта покриват децата под 14 г.

Със законопроекта се предлага и размерът на минималната застрахователна сума да се определя от Министерския съвет. В случая се изключва приложното поле на чл. 476 от Кодекса за застраховането. Съгласно него минималната застрахователна сума по задължителната застраховка „Злополука“ за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв.

"Поради големия брой потребители на услуги, предмет на законопроекта, подобен минимален размер на застрахователна сума, би довел до невъзможност услугите да бъдат предлагани въобще", аргументират се вносителите.

Снимка: iStock

Може и за деца под 14 години, но с условие

Ако детето ви е под 14 години, ползването на услуги по новия закон ще се разрешава само ако то е придружено от пълнолетно лице. Като заплаща, пълнолетният се съгласява с правилата за ползване на услугата и с рисковете, свързани с нея.

Доставчиците на такива услуги ще имат задължение да утвърждават план за безопасност при предоставяне на услугата и да определят "отговорно лице за безопасността".

Доставчиците ще имат също и задължение да изготвят и поддържат на видно място правила за безопасност при ползване на услугата.

Въвежда се изискване към доставчиците ежедневно преди пускане в експлоатация да извършват предексплоатационна проверка.

Контрол от акредитирани дружества

Контролът на съоръженията, оборудването и екипировката, включително предпазните средства, използвани при предоставянето на атракционни услуги с повишена опасност, ще се извършва от акредитирани органи за проверка от вида А (акредитирани дружества) съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.

Акредитираните органи ще извършват първоначален и периодичен контрол. При успешно премината проверка ще се издава сертификат за съответствие, гласи законопроектът.

Глоби

Предвидени са принудителни административни мерки, както и административно-наказателна отговорност за лицата, допуснали съответните нарушения.

Който предоставя услугите, без да е вписван в регистъра, без документ за премината успешно проверка или без сертификат за съответствие, издаден от акредитиран орган, се наказва с глоба в размер 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер 15 000 лв., а имуществената санкция - 30 000 лв.

Доставчик на конкретните услуги, който не поддържа валидна застраховка, се наказва с глоба в размер 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв. При повторно нарушение двете глоби се увеличават двойно.

Отговорно по безопасността лице, което не подаде уведомление за инцидент, се наказва с глоба в размер 1000 лв. При повторно такова нарушение глобата е двойна, предвижда законопроектът.

Посочени са контролните органи и контролните им функции по прилагането на закона: кмет на общината или на района, или оправомощени от тях длъжностни лица; Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“; Изпълнителна агенция „Морска администрация“; Комисията за защита на потребителите; или оправомощени от тях длъжностни лица.

В наредбата от 2009 г. бе записано, че контролът е при Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Снимка: iStock

Какво е "източник на повишена опасност"?

Всичко това обаче попада в графата наказания само ако услугата е "източник на повишена опасност".

Според законопроекта такива са "съоръжения или съвкупност от такива, технически устройства, конструкции или системи, предназначени за атракционни цели в увеселителни обекти по смисъла на § 5, т. 71 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, които функционират чрез задвижване от външен източник на енергия с висока скорост, бързо въртене или интензивно задвижване, или на голяма височина, които при неспазване на правилата за експлоатация или при механична повреда са източник на повишена опасност и могат да доведат до непосредствена или косвена опасност за живота и/или здравето на ползвателите".

Лицата, които предоставят услуги, посочени в законопроекта, следва да приведат дейността си в съответствие с неговите изисквания в 6-месечен срок от влизането му в сила.

В Преходните и заключителни разпоредби са предложени промени и в други закони, касаещи дейността: Кодекса за търговското корабоплаване, Кодекса за застраховането, Закона за автомобилните превози и Закона за гражданското въздухоплаване.

Мотивите: "развитие на бизнеса и защита на обществения интерес"

Законопроектът е "със социална значимост, тъй като дейностите, свързани с атракционните услуги, представляващи източник на повишена опасност, са с масов характер и пряко засягат безопасността на гражданите", пише вносителят - Министерство на транспорта. "Целта е на наболелите проблеми в обществото, които предполагат бърза намеса на държавата, да бъде своевременно отговаряно".

"Проектът е първата стъпка към обединена правна регламентация на този тип услуги, като процесът на правоприлагане ще посочи и необходимостта от по-нататъшна уредба", гласят още мотивите.

Според вносителите законопроектът цели:

въвеждане на общи изисквания към лицата, които предоставят атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност (наречени в законопроекта доставчици на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност); гарантиране на високо ниво на безопасност при ползването на съоръженията, оборудването и екипировката, необходими за предоставянето на услугите чрез въвеждане на задължителна застраховка и независим контрол. Задължителната застраховка „Злополука“ осигурява реална защита на ползвателите на услугата;

осигуряване на прозрачност и доверие чрез създаването на публичен регистър за лицата, предоставящи атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност и акредитирани органи за проверка на съответствието;

създаване на баланс между защита на обществения интерес и стимулиране на бизнеса.

