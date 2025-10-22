Тухли, фойерверки и стъклени бутилки: Насилие срещу полицията в Дъблин (ВИДЕО)

Шестима души бяха арестувани, а петима от тях бяха обвинени, след като ирландската полиция беше нападната с тухли, фойерверки и стъклени бутилки в хотел Citywest в Сагарт във вторник вечерта, съобщи BBC. Протестите дойдоха след предполагаемо сексуално посегателство над младо момиче в района в ранните часове на понеделник сутринта. По-късно стана ясно, че насилието, избухнало по време на протест пред хотел, използван за настаняване на търсещи убежище в Дъблин, е било планирано онлайн, съобщи ирландската полиция.

Главният полицейски инспектор Майкъл Макналти заяви, че насилието е било организирано от „разнородни групи в социалните медии, които разпалват омраза и насилие“. ОЩЕ: Напрежение в Ирландия: Подпалиха къщи на мигранти, посегнали на младо момиче (ВИДЕО)

Насилието в Дъблин

Ирландският телевизионен оператор RTÉ съобщава, че около 2000 души са присъствали на протеста, в който, според полицията, са участвали и мирни протестиращи. Те обаче казаха, че е имало и младежи на каруци, теглени от коне, и „бандити, които са били там единствено, за да подбуждат към насилие и да всяват страх“.

Полицейски хеликоптер е бил обстрелван с лазери, а полицейско превозно средство е било подпалено.

“Irish lives matter”: Vehicle torched, police attacked in Dublin asylum‑seekers centre protest



Violence broke out in southwest Dublin on Tuesday night when hundreds — estimated up to 2,000 — anti‑immigrant protesters gathered outside a hotel housing asylum seekers. A police van… pic.twitter.com/1LmV0ObYxp — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Полицейските сили на протеста

Около 300 служители били на смяна, като около половината са били от звеното за обществен ред. Водно оръдие е било разположено, но не е използвано. Присъствали са конни служители и екип с кучета. Жена полицай е получила медицинска помощ за нараняване на крака. Тя е изписана от болницата.

Поводът за протеста

Протестиращи излязоха масово след съобщение, че 26-годишен мъж е посегнал сексуално на 10-годишно момиче в хотел Citywest, който е дом на кандидати за убежище в Сагарт, югозападно от ирландската столица, допълва "Ал Джазира". Неназованият мъж, който се яви в съда във вторник, беше обвинен във връзка със сексуалното посегателство. Местните медии съобщиха, че мъжът, който е поискал румънски преводач в съда, е търсещ убежище. Полицията не е потвърдила етническата му принадлежност. Съобщава се, че младото момиче е било под грижите на държавата по време на инцидента. Tusla, ирландската агенция за деца и семейства, заяви, че момичето е „избягало“ по време на пътуване до центъра на града и е обявено за изчезнало. ОЩЕ: Водни оръдия и гумени куршуми: Продължават безредиците в Ирландия (ВИДЕА)