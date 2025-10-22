Войната в Украйна:

Провалената среща на Тръмп с Путин повлия на цената на петрола

22 октомври 2025, 09:58 часа 537 прочитания 0 коментара
Цените на петрола отбелязаха леко повишение на азиатските пазари, като така се възстановиха след достигнатото петмесечно дъно, след като плановете за среща на върха в Будапеща между Доналд Тръмп и Владимир Путин по повод войната в Украйна се провалиха. Това показва, че пълномащабната агресия на руския диктатор в съседната страна няма да утихне скоро, което влияе сериозно и на пазарите.

Фактор бяха и данни от индустрията, показващи намаление на запасите в САЩ, което помогна да се успокоят някои опасения относно високите доставки и слабото търсене. Посочените опасения бяха основна пречка за цените на петрола през последните седмици.

Цените

Фючърсите за декември на сорта "Брент", референтен за Европа, се повишиха с 0,3% до 61,53 долара за барел. Към момента на публикуване на статията цената е 62,44 долара за барел.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повишиха с 0,4% до 57,47 долара за барел. Към момента на публикуване на статията цената е 58,36 долара.

И двата контракта спаднаха до петмесечно дъно тази седмица, като новото напрежение в търговските отношения между САЩ и Китай също оказа влияние. Но положителните данни за икономическия растеж в Китай и някои коментари от страна на американски официални лица оказаха влияние за промяната.

Снимка: iStock

Срещата Тръмп-Путин се проваля

Планираната среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин беше отложена за неопределено време във вторник, след като Москва отхвърли призивите за незабавно примирие в Украйна по настоящите фронтови линии. Тръмп пък заяви, че не вижда смисъл среща с Путин да се провежда сега, ако тя няма да доведе до нищо съществено. По-рано CNN съобщи, че американски официални лица са останали разочаровани от максималистичните позиции на Москва, която отказва да прави каквито и да е отстъпки относно Украйна.

Запасите в САЩ спадат с близо 3 милиона барела

Данните на Американския петролен институт междувременно показват, че запасите от петрол в САЩ са отбелязали спад от 2,98 милиона барела за седмицата до 18 октомври. Това се случи след нарастване с 3,5 млн. барела през предходната седмица.

Данните на API обикновено предвещават подобни резултати от правителствените данни за запасите, които се очакват по-късно в сряда. Всякакви признаци за намаляване на запасите в САЩ биха могли да помогнат за успокояване на пазарните опасения.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори Владимир Путин петрол САЩ Будапеща цена на петрола война Украйна мир Украйна петролни запаси
