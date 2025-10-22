Провалената среща на Тръмп с Путин повлия на цената на петрола

Цените на петрола отбелязаха леко повишение на азиатските пазари, като така се възстановиха след достигнатото петмесечно дъно, след като плановете за среща на върха в Будапеща между Доналд Тръмп и Владимир Путин по повод войната в Украйна се провалиха. Това показва, че пълномащабната агресия на руския диктатор в съседната страна няма да утихне скоро, което влияе сериозно и на пазарите.

Фактор бяха и данни от индустрията, показващи намаление на запасите в САЩ, което помогна да се успокоят някои опасения относно високите доставки и слабото търсене. Посочените опасения бяха основна пречка за цените на петрола през последните седмици.

Цените

Фючърсите за декември на сорта "Брент", референтен за Европа, се повишиха с 0,3% до 61,53 долара за барел. Към момента на публикуване на статията цената е 62,44 долара за барел.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повишиха с 0,4% до 57,47 долара за барел. Към момента на публикуване на статията цената е 58,36 долара.

И двата контракта спаднаха до петмесечно дъно тази седмица, като новото напрежение в търговските отношения между САЩ и Китай също оказа влияние. Но положителните данни за икономическия растеж в Китай и някои коментари от страна на американски официални лица оказаха влияние за промяната.

Срещата Тръмп-Путин се проваля

Планираната среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин беше отложена за неопределено време във вторник, след като Москва отхвърли призивите за незабавно примирие в Украйна по настоящите фронтови линии. Тръмп пък заяви, че не вижда смисъл среща с Путин да се провежда сега, ако тя няма да доведе до нищо съществено. По-рано CNN съобщи, че американски официални лица са останали разочаровани от максималистичните позиции на Москва, която отказва да прави каквито и да е отстъпки относно Украйна.

Запасите в САЩ спадат с близо 3 милиона барела

Данните на Американския петролен институт междувременно показват, че запасите от петрол в САЩ са отбелязали спад от 2,98 милиона барела за седмицата до 18 октомври. Това се случи след нарастване с 3,5 млн. барела през предходната седмица.

Данните на API обикновено предвещават подобни резултати от правителствените данни за запасите, които се очакват по-късно в сряда. Всякакви признаци за намаляване на запасите в САЩ биха могли да помогнат за успокояване на пазарните опасения.

