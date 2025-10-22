С Украйна щял да задминава Линкълн и Вашингтон: Тръмп надува балона, ЕС пак готви план за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ще бъде много трудно да надминем Джордж Вашингтон и Ейбрахам Линкълн, но ще опитаме. Те не спряха 8 войни, наред (да спрем) е и 9-тата, вярвате или не". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и то на фона на пълния му провал да постигне каквото и да е и да изпълни предизборното си обещание да спре войната в Украйна за 24 часа – Още: Тръмп разкри защо е отменил срещата с Путин

⚡️“We’ve ended eight wars — and the ninth is coming,” said Trump pic.twitter.com/PCv9mIwcKP — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2025

И докато Тръмп говори все едни и същи досадни и изпранени от съдържание клишета, Bloomberg съобщи, че Украйна и няколко нейни съюзници в Европа подготвят план в 12 точки за слагане на край на войната. Основните параметри – незабавно спиране на огъня на сегашната фронтова линия (това прокламира и Тръмп), връщане на отвлечените от Русия украински деца – на всички и всяко едно, гаранции за сигурност за Украйна, че Путин няма да повтори опита си да я завладее, параметри на финансова и друга помощ за възстановяването на Украйна. Сред предвиденото в плана е и следното – няма да има никакво официално признаване за руски на украинските земи, които руската армия окупира, а трябва да започнат разговори за управлението им, но след като е постигнато истинско спиране на огъня. А ако Путинова Русия не подновява агресията, западните санкции срещу нея ще бъдат постепенно сваляни. При нова агресия, всички свалени санкции незабавно ще бъдат върнати в сила.

В тон с предупрежденията от Украйна, че Русия налива все повече ресурси на държавните информационни канали за пропаганда, руската държавна социологическа агенция ВЦИОМ публикува резултати от ново свое проучване. Според отговорите, 80% от руснаците още вярват в руската армия и че тя е световна сила, 7 от 10 руснаци (69%) били готови и да жертват собствения си жизнен стандарт (благополучие) в името на интересите на родината. Всъщнот 45% от запитаните абсолютно са потвърдили, че са готови да си жертват благополучието, останалите, отговорили в духа на въпроса, го правят с уточнението, че са по-скоро готови. 14% от запитаните категорично не искат да обедняват, защото на Путин му се воюва в Украйна (без той самият да ходи на фронта), а 10% казват, че по-скоро не искат да обедняват. "Хората засега реагират с разбиране и декларират готовност да затегнат коланите в името на успешното завършване на специалната операция", каза ръководителят на ВЦИОМ Валерий Федоров.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След рязък пик – рязък спад. Поне засега така изглежда военната активност в Украйна на дневна база. Според официалните украински данни, на 21 октомври е имало 167 бойни сблъсъка, с 35 по-малко спрямо 20 октомври, а на 19 октомври сблъсъците бяха 168. Руснаците са хвърлили 148 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 12 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 21 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4110 изстреляни снаряда, като това е с около 250 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 4488 FPV дрона, което е с около 150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак при Покровск е най-тежко – 64 руски пехотни атаки, отбити там. Още 11 са станали в съседното от юг Олександриевско направление. 25 руски пехотни атаки е имало в направлението от Торецк към Константиновка, което е северно от Покровск. В Лиманското направление е имало 17 руски пехотни атаки – за пръв път двуцифрено число от десетина дни. Още 13 са станали в северната част на Харковска област, при Вовчанск – там руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" признава, че пак има боеве за село Тихо, което беше обявено за превзето от руското военно министерство. Селото се намира отвъд река Вовча, на североизток от Вовчанск. Интересен факт – нямало е руски пехотни атаки в Краматорското направление т.е. от Часов Яр към Константиновка, но "Два майора", а и колегите им от "Рибар", твърдят, че руската зона в Купянск се увеличава, без да дават допълнителна информация. А за Мала Токмачка, Ореховското направление в Запорожка област, "Рибар" посочва, че руснаците превзели местния затвор, "Два майора" - 75% от селото, след като вчера говореше как е превзето цялото село.

17th Army Corps together with assault units repelled a massive enemy attack in the Zaporizhzhia direction.

The enemy suffered heavy losses — numerous personnel and armored vehicles were destroyed. We are working in a coordinated and decisive manner.https://t.co/dOArKx0jk2 https://t.co/S1HFpWz8b3 pic.twitter.com/IMipkHUcf7 — imi (m) (@moklasen) October 20, 2025

За 2 месеца руснаците са увеличили количеството използвани дронове – разузнавателни и камикадзе – 4 пъти, твърди украинският военен телеграм канал "Офицер". Той казва и, че при Вовчанск руснаците имат напредък, но към село Синелниково. Украйна обаче е успяла да унищожи два руски модифицирани леки граждански самолета, с които руснаците са прехващали украински дронове:

The SBU’s Alpha Special Operations Center has destroyed two light‑aircraft used by Russia on occupied territory to intercept long‑range Ukrainian drones. These planes were based at airfields and tasked with countering Ukraine’s deep‑strike drone operations. pic.twitter.com/Ya9wOZUF6q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 21, 2025

