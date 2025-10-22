Войната в Украйна:

Изстрели и пожар пред парламента в Сърбия (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 13:49 часа 222 прочитания 0 коментара

Пожар избухна тази сутрин пред сръбския парламент в Белград, където се разпъват палатки. Пожарът, както се публикува в социалните мрежи, е бил предшестван от изстрели от една от палатките, но засега не е известно дали е стреляно с огнестрелно оръжие, съобщи македонската медия "Плюс Инфо". Става въпрос за палатка, поставена от привърженици на властите пред парламента на Сърбия, като пожарът към обяд беше вече потушен, а според сръбските медии един човек е арестуван. Около сградата има голям брой полицаи, допълва друга македонска медия "24мк".

В социалните мрежи пишат, че пожарът е започнал в 10.19 ч., а преди това някой е стрелял с огнестрелно оръжие и след това е запалил огън вътре. ОЩЕ: Западните Балкани отново могат да станат буре с барут

Какво се знае до момента?

Министърът на здравеопазването Златибор Лончар заяви на пресконференция, че „са имали изключително труден случай“, предава Радио и телевизия на Сърбия. „Говорих с мъж, който беше прострелян,  после е направен опит да бъде запален. Сега отива в операционната, куршумът е преминал през слабините му. Пациентът казва, че никога не е виждал мъжа, който го е прострелял“, посочи Лончар.

Той заяви, че цялата страна е в шок. Министърът на здравеопазването посочи, че пред Народното събрание са били произведени множество изстрели. „Мъжът стреля няколко пъти и когато не беше доволен от броя на простреляните патрони, искаше да ги запали и предизвика пожар. Травмите на пострадалия са твърде сериозни, надявам се да оцелее, това ще мога да кажа едва след операцията.

Стигнахме ли до момент, в който, само защото имаме хора, които мислят различно, те могат да страдат? Това е последното предупреждение за всички нас и това не трябва да се повтаря - ще си навлечем много сериозни проблеми“, заключи министърът на здравеопазването Златибор Лончар в извънредно обръщение към медиите в Спешния център на Клиничния център на Сърбия. ОЩЕ: Обвиниха десетки полицаи в насилие при антиправителствените протести през август в Сърбия

Деница Китанова
