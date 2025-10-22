Тревожна тенденция: Нов трус е регистриран във Вранча

Трус със сила 4,2 по Рихтер е регистрирано днес в 10:23 ч. местно (и българско) време в сеизмичния район Вранча в Румъния. Това показват данни на Националния институт по геодинамика, цитирани от Аджерпрес. Епицентърът на земетресението е бил в окръг Вранча на дълбочина 90,1 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на труса. Припомняме, че през октомври в Румъния са регистрирани 22 земетресения с магнитуд от 2 до 4,2 по скалата на Рихтер.

Най-силните земетресения в Румъния тази година, и двете с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер, бяха регистрирани на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча, припомня БТА.

Сутринта на 22 октомври земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на гръцкия остров Родос, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), цитирани от БТА. По информация на EMSC трусът е бил на дълбочина 30 километра, а епицентърът му е бил във водите на Егейско море между гръцкия остров Родос и бреговете на турския окръг Мугла. Трусът е регистриран и от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, предава Анадолската агенция.

