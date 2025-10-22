Подлите номера на нисичък румънец пречупиха Алекс Василев за кошмарен обрат на старта на Финалите на ITF

Младата тенис звезда на България Александър Василев стартира с кошмарна загуба участието си на Финалния Мастърс на ITF в Чънду, Китай, след като отстъпи на нисичкия румънец Яник Теодор Александреску с 4-6, 7-6(6), 6-4 за 2 часа и 25 минути игра. Водачът в схемата на турнира показа колеблива игра през целия мач, но въпреки това имаше два поредни мачбола в тайбрека на втория сет, от които не успя да се възползва. Неговият съперник пък използва и някои подли номера в хода на двубоя, за да наруши играта на Василев и да стигне до крайния успех.

Александър Василев пропусна 2 мачбола и тръгна със загуба на финалния Мастърс за юноши

Василев не бе постоянен на начален сервис, като допусна много двойни грешки и твърде малко асове. Александреску пък по-често излизаше победител в дългите разигравания, особено чрез ударите си от форхенд, които бяха много солидни. Въпреки сериозната разлика във височината между двамата, румънецът успя да намери начин да се противопостави на поставения под номер 1 Алекс. За целта Александреску през целия мач накъсваше ритъма на игра, като търсеше далечни топки по корта за сервис, дразнеше Алекс с необичайни движения на негов сервис и два пъти повика физиотерапевт на корта, а след това играеше сякаш няма никакви физически проблеми.

Първият сет бе съпроводен от флуктуации в играта на Василев - с голям брой двойни грешки (5). Той допусна пробив още в първия гейм, а след това Александреску затвърди пробива. След това обаче Алекс взе нещата в свои ръце и спечели четири поредни гейма, за да върне пробива и на свой ред да поведе с пробив за 4:2. В този период българинът имаше серия от 10 спечелени точки в общо 11 разигравания.

След това обаче настъпи нов срив в играта на българина, който загуби 7 поредни точки на свой сервис, за да се стигне до 4:4. Василев изостана с 0:30 на подаването си, но най-после намери началния си удар и направи обрат, за да поведе с 5:4. Сервирайки за оставане в сета, румънецът поведе с 40:0, но допусна пълен обрат, а накрая двойна грешка спечели сета за Василев с 6:4.

Александреску ползва таймаут, за да наруши ритъма на Алекс и да го пречупи в тайбрек

Във втората част Василев опита да вземе инициативата, но Александреску се задържа до 3:3. След това Алекс допусна пробив на свой сервис, а румънецът го затвърди, за да поведе с 5:3. Българският тенисист спечели следващото си подаване за 4:5. След това Александреску тръгна солидно на своя начален удар, но Алекс не му позволи да стигне до сетбол и успя да върне пробива за 5:5.

Веднага след това Александреску хитро поиска медицински таймаут, без да има видими проблеми. Той посочи болка в помощната му лява ръка, като очевидно искаше да си даде още време за почивка и да наруши ритъма на Алекс. Василев се ядоса от поискания таймаут, но това само го мотивира да довърши започнатото с трети пореден спечелем гейм за 6:5.

Въпреки че изнемогваше физически, Александреску намери сили да се измъкне от трудната ситуация и да спечели подаването си, за да докара сета до тайбрек. Там Александреску спечели първите две точки. Василев обаче изравни до 3:3 точки. В следващите разигравания българинът показа по-сигурна игра и се добра до два мачбола при 6:4. И двата обаче бяха отразени от Яник Александреску. След това румънецът записа нови две точки, като много дълго разиграване му спечели сета с 7:6 - с 8:6 точки в тайбрека.

Румънецът продължи с подлите номера и в третия сет

В началото на третия сет Александреску направи пробив и поведе с 3:1. След това обаче се изигра дълъг гейм, при който румънецът започна да допуска грешки от най-солидния си елемент в играта - форхенда. Той сбърка три поредни удара от форхенд страната, за да може Алекс да намали изоставането си до 2:3. Впечатление направи, че през гейма, както и през почти целия мач, румънецът търсеше същата топка за всеки следващ удар, с което си печелеше допълнително време за почивка и за накъсване на ритъма на Василев.

Веднага след това Александреску пак повика физиотерапевт на корта, за да масажира помощната му ръка. След паузата Василев изпрати бомбен сервис с 213 км/ч за едва третия си ас в мача, като нямаше проблеми да спечели подаването си за 3:3. В следващия гейм се видя, че започва да настъпва сериозна умора и при българския тенисист, който загуби гейма и отново постави Александреску във водеща позиция с 4:3. Българинът му отвърна на свой сервис за 4:4.

Александреску спечели и следващото си подаване за 5:4, а след това изненада Алекс Василев с едно от първите си излизания към мрежата, както и къса топка, за да спечели важни точки и да си осигури два мачбола. Василев отрази първия мачбол със сервис с 215 км/ч. След това обаче Василев допусна двойна грешка, като се поддаде и на подскачанията на съперника, който ту се приближаваше към корта, ту се отдалечаваше от основната линия с цел да го разконцентрира. Така Александреску взе третия сет с 6:4 и постигна първа победа в турнира.

Следващият мач на Александър Василев е в четвъртък.

