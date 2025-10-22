Войната в Украйна:

УЕФА обмисля кардинална промяна в квалификациите за Световни и Европейски първенства

22 октомври 2025, 13:37 часа 274 прочитания 0 коментара
Ръководството на Европейската футболна асоциация - УЕФА планира да направи промени в квалификационните системи за световните и европейските първенство, съобщава в днешния си брой германският всекидневник „Билд“.

Квалификациите ще са във формата на Шампионска лига

Според изданието квалификациите ще се играят във формата, в който в момента се провежда Шампионската лига - няма да има отделни групи, както е сега, а отборите ще срещат съперник от всяка урна. С това УЕФА цели да направи квалификациите по-интересни за зрителите, тъй като в момента фаворитите в отделните групи често ги печелят без особени усилия.

Александър Чеферин

„Броят на мачовете в квалификациите няма да се увеличава, но техният формат може би ще бъде по-интересен. В момента обсъждаме тази възможност“, каза президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Той обаче посочи, че форматът на европейските първенства, в които в момента участват по 24 отбора, разделени в шест групи, няма да бъде променян.

Бойко Димитров
