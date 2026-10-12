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"Обратно към Райха": Скандална карта на "Велика Германия" взриви Европа (СНИМКА)

12 октомври 2026, 9:21 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Обратно към Райха": Скандална карта на "Велика Германия" взриви Европа (СНИМКА)

Германската общественост е обхваната от остър политически и дипломатически скандал, след като представител на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD) публикува карта с териториални претенции към съседни държави. Скандалът избухна, след като Лука Мориц Щраус, високопоставен представител на младежката организация на AfD, сподели в социалната мрежа "X" графика, изобразяваща така наречената "Велика Германия".

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На картата федералната република е погълнала изцяло Австрия и Люксембург, по-голямата част от Швейцария, както и ключови региони от Франция, Полша, Италия и други европейски страни.

"Германското единство означава Германия, която обединява целия германски народ в една държава", написа политикът към скандалното изображение.

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Публикацията незабавно предизвика вълна от недоволство и остри реакции в съседните на Германия държави. Особено силен бе отзвукът във Франция, тъй като картата директно представя френските исторически области Елзас и Лотарингия като германска територия – реторика, която напомня за най-тъмните периоди от историята на континента през XX век.

След последвалата лавина от негативни реакции и дипломатически натиск, Лука Мориц Щраус побърза да изтрие публикацията и да ограничи напълно достъпа до профила си в X.

В опит да ограничат щетите върху политическия си имидж, от младежката организация официално съобщиха малко по-късно, че Щраус доброволно се е оттеглил от ръководния си пост в структурата. Поводът обаче поднови дебатите в Германия относно радикализацията на младежките крила на крайнодесните формации в страната.

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Германия карта Алтернатива за Германия АзГ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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