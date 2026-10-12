"Обратно към Райха": Скандална карта на "Велика Германия" взриви Европа (СНИМКА)

Германската общественост е обхваната от остър политически и дипломатически скандал, след като представител на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD) публикува карта с териториални претенции към съседни държави. Скандалът избухна, след като Лука Мориц Щраус, високопоставен представител на младежката организация на AfD, сподели в социалната мрежа "X" графика, изобразяваща така наречената "Велика Германия".
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На картата федералната република е погълнала изцяло Австрия и Люксембург, по-голямата част от Швейцария, както и ключови региони от Франция, Полша, Италия и други европейски страни.
"Германското единство означава Германия, която обединява целия германски народ в една държава", написа политикът към скандалното изображение.
🇩🇪 “Back to the Reich?” Germany erupts in controversy over a “Greater Germany” map claiming territories of neighboring countries Luca Moritz Strauß, a senior figure in the youth wing of the far-right Alternative for Germany (AfD) party, posted a map on X depicting a Germany that had absorbed Austria, Luxembourg, most of Switzerland, and parts of France, Poland, Italy, and other European countries. “German unity means a Germany that unites the entire German people in one state,” the politician wrote. The post sparked outrage in neighboring countries, particularly France, as the map depicted Alsace and Lorraine as German territory. Following the backlash, Strauß deleted the post and made his X account private. The AfD youth organization, Generation Germany, later announced that he had voluntarily stepped down from his leadership position.— NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026
Публикацията незабавно предизвика вълна от недоволство и остри реакции в съседните на Германия държави. Особено силен бе отзвукът във Франция, тъй като картата директно представя френските исторически области Елзас и Лотарингия като германска територия – реторика, която напомня за най-тъмните периоди от историята на континента през XX век.
След последвалата лавина от негативни реакции и дипломатически натиск, Лука Мориц Щраус побърза да изтрие публикацията и да ограничи напълно достъпа до профила си в X.
В опит да ограничат щетите върху политическия си имидж, от младежката организация официално съобщиха малко по-късно, че Щраус доброволно се е оттеглил от ръководния си пост в структурата. Поводът обаче поднови дебатите в Германия относно радикализацията на младежките крила на крайнодесните формации в страната.