Популизмът и реалността: "Алтернатива за Германия" се отказа от идеята за напускане на Европейския съюз

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) се отказа от идеята за напускане на Европейския съюз, съобщи BILD, позовавайки се на получен вътрешен стратегически документ, визиращ намеренията на политическата формация относно оставането в ЕС и еврото. Макар лидерите на крайнодясната партия да тръбяха дълго време за излизане на Германия от ЕС и еврозоната, сега се оказва, че искат да останат в съюза, но пък щели да се борят за неговата фундаментална реформа.

Визията на AfD е да направи европейските страни отново отговорни за собствените си дългове и да намали правомощията на Европейската централна банка, се казва в документа.

Ръководството на AfD иска да трансформира Европейския съюз в „съюз на суверенни нации“, фокусиран върху вътрешния пазар, защитата на външните граници, сигурността и специфични технологични проекти. Това означава, че ЕС трябва да се намесва по-малко във вътрешните работи на своите членове. Освен това страните членки трябва да имат право на специални правила по въпросите на миграцията и бежанците, социалната политика и финансите.

Още: Алис Вайдел: Мерц превръща Германия в мишена за Русия (ВИДЕО)

Документът, получен от BILD, е бил обсъден на 29 септември на среща на членове на партията от Европейския парламент, провинциалните парламенти и Бундестага.

Рене Ауст, ръководител на групата на AfD в Европейския парламент, заяви пред BILD: "С този документ ние демонстрираме, че сме партия, приятелски настроена към Европа. Искаме да сътрудничим със съседите си. Искаме да запазим свободното движение на стоки и хора в Европа и най-накрая съвместно да защитаваме външните граници.

Според него е необходимо „да се сложи край на това Германия да бъде касиерът на Европа“. „Протягаме ръка на всеки, който е готов да предоговори европейските договори“, каза още Ауст.

Германският президент предупреди: Германия се връща към Ваймарската република