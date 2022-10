Оценка от САЩ: Русия да не се оплаква от тероризъм в Севастопол - военните ѝ кораби са легитимна цел при война

Припомнянето е особено на място предвид масово използваното в официални и недотам официални руски информационни източници определение на случилото се в Севастопол – терористичен акт.

Към момента няма сигурна оценка какви точно са щетите. Руското военно министерство признава за "незначителни щети" по миночистача "Иван Голубец" и по един кей на пристанището в Севастопол, но остава неясно как така хем има щети, хем руснаците успели да свалят 16 от 16 дрона (9 въздушни и 7 автономни морски апарата), с които е извършена атаката. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" обаче първо съобщи (при това в обобщение за деня, а не веднага след атаката) за щети по два кораба и един кей, като не споменава кои са корабите, после рано тази сутрин смени версията на "незначителни повреди по един кей". Тези различия в информацията напомнят как за крайцера "Москва" първоначално нямаше признание от руска страна какво точно е положението и всичко се изясни, когато корабът окончателно потъна.

Категорично за случилото се вчера сутринта в Севастопол е известно, че е имало няколко силни взрива, според очевидци поне два. Остават подозренията, че има поражения по втория най-голям кораб в Руския черноморски флот след потъналия "Москва" – "Адмирал Макаров". "Адмирал Макаров" е фрегата клас "Григорович" – Руската федерация има 3 такива кораба в Черноморския си флот и те могат да изстрелват крилати ракети "Калибър".

В свой анализ в Twitter изследователите от GeoConfirmed правят ПОДРОБЕН РАЗБОР какво е станало и изчисляват, че автономен морски апарат удря "Адмирал Макаров".

But how many USVs were used?



Based on all the footage we estimate at least between 6 and 8.

- 3 Were used on ships

- 3 were roaming 'in daylight' in 'open' water.

- 2 were destroyed (Can't exclude those are the same as the roaming ones.)



29/ pic.twitter.com/vsPFtSQqtj