Доброволец срещу пожарите почти се разплака от щастие: ВИДЕО запечата как се радва на дъжда

След като Балканите буквално се запалиха миналата седмица - сега обстановката на много места се поускпокои. Причината е дъжда, който падна в части от полуострова. Дъждът зарадва днес всички в Черна гора, а колко много означаваше той за хората в засегнатите от пожара райони, съобщи Радио и телевизия на Черна гора (RTCG). На кадрите се вижда мъж, вероятно доброволец в битката срещу пожарите, които почти се разплака от щастие заради дъжда.

Обстановката в Черна гора

След осем дни борба с пожарите, които обхванаха Черна гора, ситуацията най-накрая се стабилизира, но властите предупреждават, че опасността не е преминала напълно. Всички пожари в страната бяха овладени, а дъждът, който започна да вали вчера в околностите на Подгорица, особено в Пипери и Кучки Корити, донесе така необходимото облекчение на пожарникарите, армията и местните жители, които работиха неуморно, за да потушат огъня. ОЩЕ: Куче гаси пожар в Черна гора (ВИДЕО)

Най-критичните зони са още във фокуса на спасителните тимове поради присъстващите огнища. Международната солидарност също беше важен фактор в тази борба. Австрийски самолети и швейцарските тимове помагаха в пожарите. Босна и Херцеговина също ангажира хеликоптер, а сръбският „Камов“ неуморно е бил в действие.

Координацията между вътрешните сили, доброволците и международните партньори е позволила по-бързо справяне с пожарите, въпреки предизвикателствата на вятъра и недостъпния терен. ОЩЕ: В Черна гора е ден на траур за загинал при пожар войник