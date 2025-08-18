Срещата Тръмп-Путин:

Доброволец срещу пожарите почти се разплака от щастие: ВИДЕО запечата как се радва на дъжда

18 август 2025, 11:29 часа 338 прочитания 0 коментара
Доброволец срещу пожарите почти се разплака от щастие: ВИДЕО запечата как се радва на дъжда

След като Балканите буквално се запалиха миналата седмица - сега обстановката на много места се поускпокои. Причината е дъжда, който падна в части от полуострова. Дъждът зарадва днес всички в Черна гора, а колко много означаваше той за хората в засегнатите от пожара райони, съобщи Радио и телевизия на Черна гора (RTCG). На кадрите се вижда мъж, вероятно доброволец в битката срещу пожарите, които почти се разплака от щастие заради дъжда.

Обстановката в Черна гора

След осем дни борба с пожарите, които обхванаха Черна гора, ситуацията най-накрая се стабилизира, но властите предупреждават, че опасността не е преминала напълно. Всички пожари в страната бяха овладени, а дъждът, който започна да вали вчера в околностите на Подгорица, особено в Пипери и Кучки Корити, донесе така необходимото облекчение на пожарникарите, армията и местните жители, които работиха неуморно, за да потушат огъня. ОЩЕ: Куче гаси пожар в Черна гора (ВИДЕО)

Най-критичните зони са още във фокуса на спасителните тимове поради присъстващите огнища. Международната солидарност също беше важен фактор в тази борба. Австрийски самолети и швейцарските тимове помагаха в пожарите. Босна и Херцеговина също ангажира хеликоптер, а сръбският „Камов“ неуморно е бил в действие.

Координацията между вътрешните сили, доброволците и международните партньори е позволила по-бързо справяне с пожарите, въпреки предизвикателствата на вятъра и недостъпния терен. ОЩЕ: В Черна гора е ден на траур за загинал при пожар войник

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Черна гора Горски пожари дъжд
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес