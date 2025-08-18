Тираджиите остават в историята: Идва ли революция, която да направи тировете автономни?

На някои професията на тираджията може и да им изглежда романтична, но не и на тези, които действително изминават десетки хиляди километри по пътищата зад волана на тежките камиони - те се оплакват от натиска на времето, от недостатъчния брой места за паркиране, от липсата на санитарни съоръжения по паркингите, пише швейцарският "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ), цитиран то Дойче веле.

Оттам нататък не е чудно, че желаещите да се захванат с тази работа намаляват все повече. Това има и своите последствия: в Швейцария не достигат около 1000 тираджии, в Германия са 70 000, а в Европа като цяло - половин милион, с тенденция на нарастване.

Както информира НЦЦ, индустрията вече е реагирала и разработва автономни тежкотоварни камиони, които могат да се движат изцяло или частично без шофьори. Сред фирмите, заели се с този вид проекти, са Daimler, DAF, Scania, Volvo и MAN.

Пред автономните тирове все още има законови пречки

По света все още обаче има сериозни законови пречки за автономното движение на камиони. Daimler планира да пусне в серийно производство своите тежкотоварни автомобили без шофьори през 2027-а, останалите компании - едва в края на десетилетието. Тъй като наред с множеството сензори, камери и компютри - като всичко това е в двоен размер по съображения за сигурност, значение имат и времето, и видимостта.

Швейцарското издание обяснява, че в регионите с много сняг, силни дъждове и мъгла системите твърде бързо ще се окажат на ръба на границите си.

Колоните без шофьори засега са илюзия

Не се е утвърдило до момента и ефективното от енерийна гледна точка придвижване в колона - при което един тир води колоната, а останали го следват на малка дистанция автоматизирано, свързани помежду си. Шофьор има само в кабината на първия от тежкотоварните автомобили, начело на колоната. Но към законовите пречки пред реализацията на този проект, който тече в рамките на ЕС от средата на 2022 година, се прибавя и проблемът с твърде кратката дистанция по време на маршрута. В контекста на натоварената транспортна мрежа в Европа това е илюзия, отбелязва НЦЦ.

Т.е. докато се стигне дотам, камионите ще имат нужда от шофьори от плът и кръв. Което впрочем не е толкова сложно - свидетелство за правоуправление може да се получи в рамките на година, ако съответният човек не е имал преди това шофьорска книжка, подчертава швейцарското издание.

Какво мислят потребителите?

Представително проучване, осъществено в Германия, Китай, Франция, Япония и САЩ сочи, че 47 процента от германците, 62 на сто от американците и 92 процента от китайците вярват в бъдещото автономно придвижване на тежкотоварните камиони. Анкетираните смятат, че именно така ще се реши въпросът с недостига на тираджии, а освен това предполагат, че автономното движение на камионите ще доведе до намаляване на задръстванията по аутобаните.

Проучването обаче показва, че се проявява скептицизъм по отношение на сигурността при този начин на движение на ТИР-овете. Осебено висок и процентът на скептичните в Япония - 70 на сто, а най-нисък е в Китай - под 50 на сто. Китай е и единствената страна, в която повечето от анкетираните са на мнението, че автономните камиони ще гарантират повече сигурност от камионите с шофьори (62 срещу 30).

Източник: Дойче веле