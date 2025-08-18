Изправен само пред лоши опции, Зеленски може да извади силен коз срещу Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски е изправен пред дилема - или да рискува конфликт с американския държавен глава Доналд Тръмп, или да се съгласи на сделка с Русия, която може да струва на Украйна териториални отстъпки и да даде предимство на Кремъл в бъдеще. Това е прочитът на агенция Bloomberg, която акцентира върху желанието на Тръмп да се сключи бързо мирно споразумение, вместо да се прекратява огънят. Според изданието Зеленски е изправен само пред лоши опции, което го оставя с минимално пространство за маневри.

Всичко става на фона на срещата между републиканеца и руския диктатор Владимир Путин в Аляска, след която западната преса гръмна с различна информация от източници, запознати с разговорите. Те се обединиха около едно - диктаторът иска украинските сили да се изтеглят от Донецка област, регион, който той не може да превземе вече над 11 години. След това Тръмп обяви, че Украйна трябва да се откаже от Крим и от НАТО, препубликува и твърдение, според което Украйна щяла да загуби повече, ако продължава войната - затова страната трябва да "отстъпи територия": "Обама даде Крим, Украйна да забрави за НАТО": Тръмп преди срещата със Зеленски.

Напрежението между Тръмп и Зеленски не е изчезнало

Ситуацията се усложнява от историята на напрежение между Зеленски и Тръмп. По време на посещението на украинския лидер в Белия дом през февруари тази година спор между двамата президенти доведе до временно спиране на военната помощ от САЩ. Този път Зеленски е придружен от европейски лидери, включително от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, но тяхното влияние е ограничено.

Киев се стреми да изясни условията на Путин, да постигне тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски и да убеди Вашингтон да засили санкциите срещу Русия.

Даване на украинска земя на Русия - голямата тема

"Путин има много искания... Ще отнеме време да се разгледат всички – това не може да се направи под натиска на оръжията", заяви Зеленски в Брюксел преди посещението си в САЩ: Зеленски: Не може да се преговаря под натиска на оръжията, Конституцията ни не позволява да предаваме земи (ВИДЕО).

"Тъй като териториалният въпрос е толкова важен, той трябва да бъде обсъден само от лидерите на Украйна и Русия на среща със Съединените щати. Досега Русия не е дала никакви индикации, че ще се проведат тристранни преговори", допълни украинският президент и подчерта, че Украйна няма как да даде свои територии просто така.

Подкрепата на украинците остава ключов фактор. Въпреки нарастващите загуби, мнозинството от гражданите на страната се противопоставя на териториални отстъпки.

Европейските съюзници се опасяват, че отстъпки на Украйна биха могли да вдъхновят Кремъл за нова агресия, макар Путин да е готов да впише в закон това, че няма да напада Украйна или други държави - според американски официални лица като пратеника за Близкия изток Стив Уиткоф: Тръмп загатна за "голям прогрес относно Русия". ЕС подкрепи гаранции за Украйна, подобни на чл. 5 на НАТО (ВИДЕО).

Самият Зеленски признава, че основната задача във Вашингтон ще бъде да се координират позициите между САЩ и Европа. "Важно е Америка да се съгласи да сътрудничи с Европа за осигуряване на гаранции за сигурността на Украйна", каза той, цитиран от Bloomberg.

Целта на Зеленски в САЩ

Според Financial Times целта на украинския президент на срещата с Доналд Тръмп в Овалния кабинет е да установи мирен процес без изисквания за изтегляне на войските от Донецка и Луганска област. Донбас не е под пълен контрол на руснаците, а според държавния секретар на САЩ Марко Рубио Съединените щати не желаят това да се променя: Марко Рубио: САЩ не подкрепят идеята Донбас да попадне под руски контрол (ВИДЕО).

За да постигне целта си, Зеленски е готов да направи "приемливи компромиси" по отношение на настоящата фронтова линия, пише още FT, позовавайки се на изявления на украински официални лица. Украинският лидер е изправен пред шанс да постигне справедливо прекратяване на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г., и да си осигури гаранции от САЩ за бъдещата сигурност на Украйна. Зеленски трябва да избегне и катастрофата от последната си среща в Белия дом.

Високопоставен украински представител, близък до държавния глава, казва, че целта на Зеленски ще бъде да установи "продуктивен мирен процес, без да се оказва натиск върху Украйна да предприеме невъзможни стъпки като изтегляне на войските" от регионите Донецк и Луганск. Готов е само на компромис, който украинците биха могли да приемат.

Уилям Тейлър, който е бивш посланик на САЩ в Украйна, заяви, че за Зеленски би било полезно "спокойно, но директно" да каже на Тръмп, че Украйна "ще продължи да се защитава срещу руската агресия".

"Благодарете на президента Тръмп за подкрепата на силни гаранции за сигурността на Украйна като част от коалицията на желаещите", каза той. "Изразете надежда, че силната подкрепа на САЩ ще продължи, но ясно посочете, че Украйна ще продължи да се защитава. Тя няма друг избор".

Други настоящи и бивши американски и украински официални лица са по-песимистични относно срещата в понеделник, 18 август. Има опасения, че Зеленски ще се изправи пред трудности да обърне хода на събитията в полза на Киев.

Как Зеленски може да убеди Тръмп в правотата си?

Той може също да се аргументира, че без гаранции за сигурност от страна на САЩ – и без да задържи останалите украински крепости в Донецк и Луганск – Путин може да нападне отново, застрашавайки споразумението за минерали между САЩ и Украйна, подписано през април, пише Financial Times.

"Независимо какво казва Путин, украинската армия няма да се оттегли от нито един квадратен километър без борба", заяви Денис Ярославски - военнослужещ и ръководител на разузнавателната част на 57-ма бригада на Въоръжените сили на Украйна.

Украински официални лица отбелязват, че всяка награда за агресията на Русия само ще засили желанието ѝ за нови завоевания и ще създаде условия за нова руска атака. Ето защо, според високопоставен украински служител по сигурността, "договорите действат само когато са подкрепени от реална сила, а отношенията с Русия се основават на сила".