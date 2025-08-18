Аморим след 15-ата си загуба в 28 мача начело на Юнайтед: Доказахме, че можем да победим всеки

Манчестър Юнайтед разполага с футболисти, които могат да победят всеки съперник в английското първенство. Това заяви мениджърът на отбора Рубен Аморим след поражението с 0:1 срещу Арсенал в мач от първия кръг на Висшата лига. Това бе 15-ата загуба на Аморим начело на Манчестър Юнайтед в 28 срещи. Той добави, че през новия сезон "червените дяволи" ще бъдат по-агресивни и ще радват по-често привържениците си.

Въпреки загубата от Арсенал: Аморим е доволен от Манчестър Юнайтед

"С този мач доказахме, че можем да победим всеки отбор във Висшата лига. През новия сезон започнахме с по-агресивна игра, с висока преса и с по-добра игра с топката", заяви мениджърът на Юнайтед.

Новите попълнения Матеус Куня и Браян Мбемо внесоха пвече скорост и креативност в играта на Манчестър Юнайтед, като първият имаше и три точни удара към вратата на Арсенал. Според мнозина той бе и най-добрият футболист на терена, независимо от отбора.

"Днес много неща ни се получиха. Бяхме агресивни и смели. В някои моменти се отличиха Браян и Куня, които ни помогнаха много. Всички футболисти спазваха стратегията за мача, въпреки че на моменти хората по трибуните ставаха по-нетърпеливи. Играчите обаче запазиха спокойствие и това ме радва", продължи Аморим.

"Хората искат отново победните вечери на собствения им стадион. Не искат да се отегчават точно на "Олд Трафорд". Със сигурност трябва да печелим по-често като домакини, трябва да ги радваме", каза още португалецът.

Юнайтед изглеждаше стабилен в защита, но спорна ситуация осигури трите точки за Арсенал. Вратарят Алтай Байъндър бе натиснат от Уилям Салиба при центриране и докосна топката само с една ръка, изпращайки я право в тялото на Рикардо Калафиори. Италианецът вкара един от най-лесните голове в кариерата си и по този начин оформи крайното 1:0 за вицешампионите.

"На футболистите явно им е позволена по-физическа игра при изпълнението на ъглови удари и ние трябва да отговаряме на това. Днес обаче вратарят ни бе натиснат и бе принуден да бута хора, вместо да играе с топката. Щом правилата го позволяват, трябва да започнем да го правим и ние", завърши Аморим.

