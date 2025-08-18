Срещата Тръмп-Путин:

Аморим след 15-ата си загуба в 28 мача начело на Юнайтед: Доказахме, че можем да победим всеки

18 август 2025, 11:15 часа 356 прочитания 0 коментара
Аморим след 15-ата си загуба в 28 мача начело на Юнайтед: Доказахме, че можем да победим всеки

Манчестър Юнайтед разполага с футболисти, които могат да победят всеки съперник в английското първенство. Това заяви мениджърът на отбора Рубен Аморим след поражението с 0:1 срещу Арсенал в мач от първия кръг на Висшата лига. Това бе 15-ата загуба на Аморим начело на Манчестър Юнайтед в 28 срещи. Той добави, че през новия сезон "червените дяволи" ще бъдат по-агресивни и ще радват по-често привържениците си. 

Въпреки загубата от Арсенал: Аморим е доволен от Манчестър Юнайтед

"С този мач доказахме, че можем да победим всеки отбор във Висшата лига. През новия сезон започнахме с по-агресивна игра, с висока преса и с по-добра игра с топката", заяви мениджърът на Юнайтед.

Новите попълнения Матеус Куня и Браян Мбемо внесоха пвече скорост и креативност в играта на Манчестър Юнайтед, като първият имаше и три точни удара към вратата на Арсенал. Според мнозина той бе и най-добрият футболист на терена, независимо от отбора. 

"Днес много неща ни се получиха. Бяхме агресивни и смели. В някои моменти се отличиха Браян и Куня, които ни помогнаха много. Всички футболисти спазваха стратегията за мача, въпреки че на моменти хората по трибуните ставаха по-нетърпеливи. Играчите обаче запазиха спокойствие и това ме радва", продължи Аморим. 

Още: Арсенал излъга Манчестър Юнайтед насред „Олд Трафорд“ и започна сезона с важна победа

Рубен Аморим

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Хората искат отново победните вечери на собствения им стадион. Не искат да се отегчават точно на "Олд Трафорд". Със сигурност трябва да печелим по-често като домакини, трябва да ги радваме", каза още португалецът. 

Юнайтед изглеждаше стабилен в защита, но спорна ситуация осигури трите точки за Арсенал. Вратарят Алтай Байъндър бе натиснат от Уилям Салиба при центриране и докосна топката само с една ръка, изпращайки я право в тялото на Рикардо Калафиори. Италианецът вкара един от най-лесните голове в кариерата си и по този начин оформи крайното 1:0 за вицешампионите. 

"На футболистите явно им е позволена по-физическа игра при изпълнението на ъглови удари и ние трябва да отговаряме на това. Днес обаче вратарят ни бе натиснат и бе принуден да бута хора, вместо да играе с топката. Щом правилата го позволяват, трябва да започнем да го правим и ние", завърши Аморим.

Още: "Спях с по 3-5 жени на ден": Ловеше раци по бреговете, напусна училище, за да се превърне в легенда на Висшата лига, а после стана "герой" за таблоидите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Рубен Аморим информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес