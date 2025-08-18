ЦСКА 1948 „замрази“ искан от ЦСКА! Приближава ли се бразилецът към „армейците“?

Ръководството на ЦСКА 1948 е „замразило“ един от основните футболисти в състава на Иван Стоянов, който е и трансферна цел на ЦСКА. Става въпрос за 29-годишния офанзивен полузащитник на тима от Бистрица – Талис. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, наскоро стана ясно, че ръководството на „армейците“ проявява сериозен интерес към бразилския плеймейкър и дори започна преговори с представители на ЦСКА 1948 за правата му.

Талис отказва да преподпише договора си с ЦСКА 1948

От началото на сезона Талис не е записал дори и една минута за ЦСКА 1948, тъй като е бил „замразен“ от ръководството на клуба. Причината за крайната мярка е фактът, че бразилецът има договор с „червените“ до лятото на 2026 година. Той вече е получил предложение да преподпише контракта си, но категорично е отказал. Това означава, че офанзивният халф от 1 януари офанзивният халф може да преговаря с всеки един друг клуб и да премине там без пари, когато споразумението му със състава от Бистрица изтече.

ЦСКА е готов да привлече бразилеца, но срещу по-ниска сума

Вчера пък стана ясно, че шефовете на ЦСКА 1948 са намалили наполовина цената на Талис, ако интересът към него е от страна на български клуб, което подхрани слуховете, че той ще продължи кариерата си в ЦСКА. За момента обаче шефовете на „армейците“ не са склонни да платят исканите 500 000 евро за бразилеца. От Борисовата градина са категорични, че биха взели плеймейкъра, но при по-ниска трансферна сума. Другият вариант е да изчакат 1 януари и да стартират преговори директно с него.

