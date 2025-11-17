Американски петролен гигант проучва опции за купуване на активи на "Лукойл"

Американският петролен гигант „Шеврон“(Chevron) проучва възможности за купуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“. Това съобщиха днес пред Ройтерс пет информирани източника. Американското министерство на финансите даде миналата седмица разрешение на потенциални купувачи да водят разговори с „Лукойл“ относно чуждестранните ѝ активи. „Шеврон“ би се присъединил към „Карлайл“ (Carlyle) и други компании в надпреварата за портфолиото на „Лукойл“, оценявано на най-малко 20 милиарда долара.

САЩ наложиха миналия месец санкции на двете най-големи руски петролни компании — „Лукойл“ и „Роснефт“— като част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да принуди Москва да участва в мирни преговори с Украйна.

Според петте източника „Шеврон“ проучва възможността да купи активи на „Лукойл“ в региони, където интересите на двете компании съвпадат, вместо да придобие цялото портфолио. Източниците пожелаха анонимност, тъй като нямат право да говорят пред медиите. Интересът на „Шеврон“ не е бил съобщаван публично досега.

От „Шеврон“ заявиха, че компанията спазва всички приложими закони и разпоредби и не коментира търговски въпроси. „Лукойл“ добива около 2 на сто от глобалния петрол на местна почва и в чужбина и съобщи, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат около 0,5 на сто от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара според документи от 2024 г.

Интерес и от инвестиционен фонд

Американският частен инвестиционен гигант „Карлайл“ (Carlyle) също проучва възможности да закупи чуждестранните активи на „Лукойл“, казаха източници пред Ройтерс миналата седмица. „Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по света, включително и в САЩ. Компанията притежава 13.5 на сто от находището „Карачаганак“ и 5 на сто от находището „Тенгиз“ в Казахстан, в които акционери са „Шеврон“ ,„Ексън Мобил“ (Exxon Mobil) , „Ени“ (Eni) и „Шел“ (Shell).

Тези находища са основен източник на суров петрол за Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) който транспортира повече от 1, 6 милиона барела на ден — около 1, 5 на сто от световното търсене — към международните пазари през Русия. „Лукойл“ има и дял в нигерийския офшорен лиценз OML-140, който се оперира от „Шеврон“. Компанията също така управлява проекта „Западна Курна -2“в Ирак, докато „Ексън Мобил“ дълги години беше оператор на съседния проект „Западна Курна -1“, преди да се изтегли миналата година.

