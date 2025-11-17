Русия: Разкрихме план за убийството на бившия военен министър Шойгу (ВИДЕО)

Студио Actualno:

17 ноември 2025, 23:45 часа
Руски медии твърдят, че е имало опит за атентат срещу бившия военен министър и настоящ секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу. Според информацията, нападението е станало на гробището "Троекуровско" в столицата Москва. По данни на Федералната служба за сигурност, в покушението са участвали мигрант от Централна Азия и мъж от Киев, които са използвали ваза за цветя със скрита камера, за да проследят посещението му. ФСБ твърди, че е задържала заподозрените, които са описани като наркозависими.

Федералната служба за сигурност на Русия официално съобщи, че е предотвратен терористичен акт, насочен срещу "едно от висшите длъжностни лица на руската държава" по време на посещението му на гробището в западната част на Москва. Името на Сергей Шойгу не беше директно споменато в официалното изявление на ФСБ, но редица руски и международни медии, позовавайки се на свои източници, посочват, че именно той е бил мишената. Атентаторите били задържани преди взрива. Някои медии цитират показанията на един от задържаните, който разказва, че е бил инструктиран да остави вазата на гроба на "неизвестен за него мъж" и че е видял "нещо да мига във вазата", което го е усъмнило. 

Елин Димитров
