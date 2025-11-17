Студио Actualno:

Русия се готви да хвърля в затвора лентяи

17 ноември 2025, 21:33 часа 201 прочитания 0 коментара
Законодателите в Държавната дума са измислили начин да се борят едновременно с демографската криза, мигрантите и недостига на работна ръка в Русия. Според Кремъл, това ще стане с проектозакон, въвеждащ наказателна отговорност за „мързел и паразитизъм“, както го описват информационни канали. Документът вече е изпратен до Съвета на федерацията.

Предложението към председателя на Съвета на федерациите на Русия Валентина Матвиенко е отправено от ръководителя на Федералния проект за сигурност и борба с корупцията Виталий Бородин. Предложението е насочено към руснаци, които „избягват да се занимават с трудова дейност“, като наказанията варират от до една година в изправителни трудови колонии до година затвор. По-рано в Държавната дума се обсъждаше и въвеждането на задължителна глоба за граждани без официална работа.

"На практика това е директно възраждане на старата съветска разпоредба за паразитизъм. Не искате да работите? Тогава отивате в наказателен лагер", коментират потребители в социалните мрежи.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Безработни Русия Мързел проектозакон
