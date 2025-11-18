Спорт:

Трансферна издънка на ЦСКА подписа с тим от второто ниво на Англия

Бившият капитан на ЦСКА Лиъм Купър ще продължи кариерата си в английския отбор от Чемпиъншип Шефилд Уензди. Опитният защитник подписа договор с "кукумявките" до края на сезона, съобщиха от клуба. Купър започва кариерата си в родния си клуб Хъл и прекарва известно време под наем в Карлайл, Хъдърсфийлд и Честърфийлд като млад състезател. През лятото на 2014 година последва голям трансфер в Лийдс, а бранителят игра десетилеие на „Еланд Роуд“.

Защитникът се подвизава три години с Лийдс във Висшата лига и бе част от съставите на Шотландия за Европейското първенство през 2020 и 2024 г. Лиъм Купър пристигна в ЦСКА в средата на септември 2024-та. Той подсили тима като свободен агент, след като договорът му с Лийдс изтече и не бе подновен. Централният защитник изигра общо 27 мача с „червената“ фланелка. В тях той реализира едно попадение.

Шотландецът обаче така и не успя да се адаптира и да се превърне в лидера, който „армейците“ очакваха. Именно той бе един от най-скъпоплатените състезатели в състава на ЦСКА като според различни информации заплатата му е била от порядъка на 65 хиляди евро месечно.

Наскоро бившият треньор на вратарите на ЦСКА Тодор Кючуков, който бе част от щаба на Александър Томаш разкри всички подробности около привличането на опитния централен защитник Лиъм Купър. (подробности четете в линка).

Джем Юмеров
