Добри новини: Барселона се завръща на „Камп Ноу“

След дълго чакане, играчите и феновете на Барселона най-накрая ще се завърнат у дома. Каталунците ще играят отново на „Камп Ноу“ в мач от 13-тия кръг на Ла Лига, съобщиха от клуба. Барса ще посрещне Атлетик Билбао на 22 ноември, събота, от 17:15 ч. българско време. Тогава легендарният „Камп Ноу“ ще може да събере 45 401 зрители. В момента Барселона е на второ място в испанския елит с 28 точки, които спечели в 12 мача – 9 победи, 1 равенство и 2 загуби.

От Барселона са получили първия лиценз за заетост за Фаза 1B

Ето какво написаха от клуба: „ФК Барселона обявява, че мачът от 13-ия кръг на Ла Лига срещу Атлетик Клуб, насрочен за събота, 22 ноември от 16:15 ч. (б.р. – 17:15 българско време), най-накрая ще се играе на „Спотифай Камп Ноу“. Това решение идва след получаването на първия лиценз за заетост за Фаза 1B, който позволява увеличаване на капацитета до 45 401 зрители. Това разрешение включва цялата странична зона и е в допълнение към вече издадения лиценз за Фаза 1A, който обхваща трибуните Tribuna и Gol Sur.

Барселона работи съвместно с УЕФА, за да може да играе възможно най-скоро на „Камп Ноу“

Клубът продължава работата по Фаза 1C, за да осигури възобновяване на дейността на Северната трибуна, като отговаря на всички оперативни, безопасни и комфортни условия за членовете и феновете. Що се отнася до Шампионската лига на УЕФА, работим съвместно с УЕФА, за да можем да изиграем мача срещу Айнтрахт Франкфурт на „Спотифай Камп Ноу“, тъй като необходимите изисквания са изпълнени, въпреки че все още чакаме окончателно потвърждение“.

