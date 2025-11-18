Тръмп: САЩ ще одобрят продажбата на изтребители F-35 на Саудитска Арабия

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че ще одобри продажбата на изтребители F-35 на Саудитска Арабия. Тръмп говори пред репортери в Белия дом ден преди да приеме там саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Ройтерс отбелязва, че Пентагонът вече е дал принципно одобрение за сделка с Рияд за 48 изтребителя пето поколение.

Това би представлявало значителна промяна в политиката на Съединените щати за Близкия изток, един от ключовите елементи на която е Вашингтон да поддържа количествено и качествено военно превъзходство на Израел. Израел единствен от съюзниците на Съединените щати в региона има F-35.

