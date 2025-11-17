Левски започва преговори основен играч, а защитник на ЦСКА е номер 1 в Първа лига

Колегите от „Мач Телеграф“ съобщиха за две интересни теми около вечните съперници Левски и ЦСКА. „Сините“ започват усилени преговори с Кристиан Димитров за нов договор. Настоящият контракт на защитника с клуба изтича в края на настоящия сезон в Първа лига. А в същото време излезе и статистика, която постави бранителя на ЦСКА Адриан Лапеня на първо място сред подавачите в шампионата.

Кристиан Димитров вече обсъди новия си договор с Левски веднъж

От Левски чакат Кристиан Димитров да приключи със задълженията си към националния отбор на България и да се завърне на „Герена“, за да започнат разговорите за нов договор. „Сините“ искат да подпишат с бранителя за поне още един сезон. До момента темата за новия договор беше оставена на заден план, след като вече веднъж Димитров я беше коментирал с клуба. Целта на отлагането на разговора беше защитникът да се съсредоточи върху представянето си на терена, но от ръководството на Левски явно смятат, че вече му е дошло времето.

Лапеня е номер 1 при подавачите в Първа лига, Делова е на 6-та позиция

Адриан Лапеня беше обявен за играчът с най-много подавания в Първа лига. Капитанът на ЦСКА е направил цели 761 подавания, като те са били точни в 86.45% от случаите. Партньорът му в отбрана Лумбард Делова е на 6-то място с 627 направени подавания и завидна точност от 89.57%. Втори в класацията е Живко Атанасов от Черно море със 752 подавания, а топ 3 допълва Оливие Вердон от Лудогорец със 740 паса. С по двама представители в класацията се отличават именно „моряците“ и първенците във временното класиране на шампионата Левски.

