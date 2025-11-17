След нарушенията на въздушното си пространство: Белгия ще се пази с дронове камикадзе

Белгия заяви, че ще закупи отбранителни дронове камикадзе, произведени от латвийска компания, предаде Ройтерс. Решението бе взето след серия от нарушения на белгийското въздушно пространство, които засегнаха работата на летища, военни бази и атомни електроцентрали. Белгийски официални лица заявиха, че нарушенията приличат на руска намеса, но признаха, че нямат доказателства за това.

Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че днес в Рига е подписал споразумение с латвийската компания „Ориджин роботикс“ (Origin Robotics) за закупуването на автономни дронове „Блейз“ (Blaze), които могат да се използват за откриване и унищожаване на вражески безпилотни летателни апарати.

Договорът е част от пакет за борба с дронове на стойност 50 млн. евро, съобщи по-късно белгийското министерство на отбраната, без да посочва каква част от тази сума ще отиде за поръчката от „Ориджин роботикс“. Франкен отбеляза, че се готви много по-голям пакет за борба с дронове в размер на 500 млн. евро. Ще бъдат направени поръчки на усъвършенствани радарни системи и средства за заглушаване. Министърът не каза кога ще бъде завършен този проект.

Франкен заяви в отговор на въпрос за нарушенията на белгийското въздушно пространство, че страната му е под строго наблюдение заради замразените руски активи в брюкселската депозитарна институция „Юроклиър“ (Euroclear). ЕС предложи тези средства да бъдат използвани за финансиране на Украйна, а Русия заплаши с „болезнена реакция“, ако това се случи.

