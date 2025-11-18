Учени: Почти половината от плажовете ще изчезнат до края на века

Плажовете по целия свят претърпяват процес на „разрушаване“ поради комбинацията от повишаване на нивото на водите, причинено от климатичните промени, и урбанизация в крайбрежните райони. Това редупреди морският изследовател Омар Дефео от уругвайския Републикански университет, цитиран от електронното издание "Юрикалърт". Това явление не само сериозно засяга биоразнообразието на пясъка, но и вреди на дейности като риболов и туризъм. Освен това, прави крайбрежните градове по-уязвими към настъпването на морето.

Дефео и колегите му отправиха предупреждението на научен симпозиум, който започна на 13 ноември в Монтевидео. Презентацията беше част от първата сесия на форума, посветена на океанографските науки. „Почти половината от плажовете ще изчезнат до края на века. В Уругвай, Бразилия и Аржентина споделяме тези ресурси. Ето защо трябва да работим в партньорство с бразилски учени за управлението и опазването на крайбрежните екосистеми“, каза изследователят.

Той отбеляза, че крайбрежната екосистема може да бъде разделена на три зони: дюна (след плажа), която е над линията на прилива, където пясъкът се натрупва поради действието на вятъра, образувайки възвишения, плажът (плажната повърхност), оголен по време на отлив и залят при прилив, и бреговата линия, която се простира от долната граница на отлива до мястото, където вълните започват да се разбиват, предава БТА.

„Тези зони образуват взаимосвързана крайбрежна екосистема, която е от съществено значение за екологичния баланс. Вятърът носи пясък от сухата зона към тази на прибоя. И когато вълните напредват, те връщат пясъка обратно на плажа. Това двупосочно движение генерира постоянен обмен, при който едната зона подхранва другата. При буря дюната действа като бариера. Така че, когато в резултат на урбанизацията изчезне дюната, може да се стигне до унищожаване на крайбрежните домове“, е мнението на Омар Дефео.

В проучването, проведено от уругвайски и бразилски изследователи, Дефео и колегите му доказват, че когато една от тези три крайбрежни зони е застрашена от урбанизация, последиците засягат цялата екосистема. Те анализират биоразнообразието в 90 локации по 30 плажа на северното крайбрежие на Сао Пауло, Бразилия.

Данните, публикувани в изданието Marine Pollution Bulletin, показват, че броят на посетителите на плажа е най-влиятелната променлива на урбанизацията и е в обратна корелация с богатството на видове и биомасата, особено в потопените зони. Наличието на сгради върху пясъка и механичните дейности по почистване също намаляват биомасата и богатството на видове. „Стресови фактори като строителство и голям брой посетители в горната част на плажа оказват негативно влияние върху биоразнообразието“, допълни Дефео.

Друго проучване, проведено от него и бразилски учени, публикувано в списанието Frontiers in Marine Science, констатира, че една пета от 315-те анализирани плажа по целия свят имат интензивни, екстремни или сериозни темпове на ерозия. Групата разглежда различните фактори, стоящи зад феномена, включително повишаването на морското равнище, вятъра и вълните.

