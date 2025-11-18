Германия взе изпита за Световното с "Отличен 6"! Дъжд от голове в другите мачове (РЕЗУЛТАТИ)

Германия постигна разгромен успех с 6:0 над Словакия в пряк сблъсък за директно класиране на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Отборът на Юлиан Нагелсман събра 15 точки на върха в класирането, докато днешният му съпенрик остава втори с 12 пункта, което му осигурява плейоф. В останалите мачове от квалификационните групи валяха дъждове от голове.

Германия смачка Словакия

На " Ред Бул Арена" Ник Волтемаде засече центриране на Кимих в 18-ата минута за 1:0. До почивката Набри удвои, а Лирой Сане блесна с две попадения след 2 асистенции на Флориан Виртц. През втората част влезлият като резерва играч на РБ Лайпциг Ридле Баку беше точен в 67-ата минута. Десет по-късно Уедраого оформи крайното 6:0.

Междувременно Нидерландия също официално се класира за Мондиал 2026. На "Йохан Кройф Арена" домакините разпиляха Литва с 4:0. Те спечелиха група "G" с 20 точки, оставяйки зад себе си тима на Полша, която победи трудно Малта с 3:2, но остана със 17 пункта.

Тижани Райндерс откри резултата в 16-ата минута. Около четвърт час по-късно халфът на Сити уцели греда. Шоуто бе запазено за второто полувреме. В рамките на 4 минути "лалетата" избухнаха с 3 гола - Гакпо от дузпа, Хави Симонс и Мален се разписаха.

Резултати от световни квалификации

Германия - Словакия 6:0

Малта - Полша 2:3

Нидерландия - Литва 4:0

Северна Ирландия - Люксембург 1:0

Черна гора - Хърватия 2:3

Чехия - Гибралтар 6:0

