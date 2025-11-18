Студио Actualno:

Съветът за сигурност на ООН подкрепи плана на Доналд Тръмп за Газа

18 ноември 2025, 02:00 часа 248 прочитания 0 коментара
Съветът за сигурност на ООН подкрепя плана на Доналд Тръмп за Газа, който включва разполагането на международни войски. В началото на ноември американците официално започнаха преговори в рамките на 15-членния Съвет за сигурност по текст, който да последва след примирието във войната между Израел и „Хамас“, продължаваща вече две години, и да утвърди плана на американския президент.

Текстът би упълномощил държавите членки да създадат „временна Международна сила за стабилизация (ISF)“, която да работи с Израел, Египет и новообучени палестински полицейски части, за да осигурят защитата на пограничните райони и демилитаризацията на Ивицата Газа.

Съединените щати и няколко арабски и мюсюлмански държави, включително Египет, Саудитска Арабия и Турция, призоваха в петък Съвета за сигурност да приеме бързо резолюцията.

Елин Димитров
