Войната в Иран::

Огромен наплив на излизащи от Русия нейни граждани на пункт с Грузия (ВИДЕО)

20 август 2026, 6:01 часа 342 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромен наплив на излизащи от Русия нейни граждани на пункт с Грузия (ВИДЕО)

Рекордните 20 000 души преминаха през вече легендарен граничен контролно-пропускателен пункт между Русия и Грузия само за 24 часа. На "Верхни Ларс" опашките се удължиха до два часа и половина, което принуди граничарите спешно да подсилят смените си и да извикат допълнителен персонал, само за да се справят с потока.

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Забележително е, че предишният подобен рекорд беше поставен през септември 2022 г. - веднага след като руският диктатор Владимир Путин обяви "частична мобилизация", което накара руснаците масово да напуснат страната. Тогава хората чакаха на опашки с дни, за да излязат - най-често към Грузия, на път за Армения, към Казахстан или който може към Европа.

Може ли нещо също толкова тревожно да се случи и сега, пита донякъде иронично беларуската опозиционна медия NEXTA?

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Друг опозиционен информационен канал, но руски и излизащ главно в Телеграм, в лицето на ASTRA, разказва поредна история на трагично загинал на фронта в Украйна руснак. "Коли минават, отвеждат хора. В Пензенска област 59-годишен инвалид е изпратен директно от селската администрация на война. Той умира по-малко от месец по-късно, а дъщеря му никога не получава помощите на баща си", гласи обобщението на разказа. В него се казва, че въпросният мъж бил "поканен" от местен селски съвет за медицински преглед, но в крайна сметка свършил като руски войник, с подписан професионален договор.

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Грузия руска армия руски войници война Украйна мобилизация Русия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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