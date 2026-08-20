Нова ескалация: Тръмп обяви "икономическа война" на Иран. Техеран не вижда нищо ново

Безпрецедентна "икономическа война" срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. "Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение", написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран "не се е възползвал от нея".

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"Затова днес обявявам най-съкрушителната икономическа операция, предприемана някога срещу която и да било държава", написа Тръмп. "Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб", добави той.

"Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да било спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици", уточни Тръмп.

Отговорът на Иран

Иран не изглежда да е особено обезпокоен от заплахата на американския президент за "икономическа война" срещу страната. Медиите пишат, че в миналото Тръмп многократно е говорил за уж предстоящия крах на Иран и за мерки с исторически мащаби. Последните му твърдения трябва да се разглеждат просто като обичайната "психологическа война и пропагандна кампания", заяви иранската информационна агенция Тасним. Добавя се, че съобщението "не представлява ново развитие, тъй като Съединените щати от години се опитват да блокират всякакви финансови и икономически връзки с Иран".

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"Иран обаче се е научил как да заобикаля тези ограничения и е станал много умел в това", заявиха от агенцията.