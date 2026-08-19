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Пожар пламна в подстанция до редовно поразяван от Украйна руски военен завод (ВИДЕО)

19 август 2026, 18:01 часа 894 прочитания 0 коментара
Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook
Пожар пламна в подстанция до редовно поразяван от Украйна руски военен завод (ВИДЕО)

В подстанция в близост до завода „ВНИИР-Прогрес“ за дронове и антени в руския град Чебоксари избухна пожар на 19 август. Според анализ на руския опозиционен канал ASTRA огънят е възникнал в подстанция на територията на завода. Кметът на Чебоксари Станислав Трофимов потвърди инцидента в електроподстанцията на булевард "Яковлев" и по-късно съобщи, че пожарът е бил потушен. „ВНИИР-Прогрес“ също се намира на тази улица, но Трофимов не спомена самата компания.

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Местните медии съобщиха за звук от експлозия и последвал пожар по обяд. Причината не беше разкрита.

Предишна атака на Украйна срещу "ВНИИР-Прогрес"

В нощта на 9 срещу 10 юни „ВНИИР-Прогрес“ беше ударен от украинска ракета „Фламинго“, която нанесе сериозни щети на сградата въпреки мрежите срещу дронове, поставени там. Трима души бяха ранени.

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От края на 2025 г. насам компанията е претърпяла няколко атаки с дронове от страна на украинските сили.

Чебоксари е столицата на автономна република Чувашия, която е субект в Руската федерация.

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Димитър Радев
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