"Военни" отровни медузи изпълниха европейски крайбрежия и плажове (ВИДЕО)

Крайбрежията на Франция и Испания са изправени пред наплив на португалски "военни" морски създания, приличащи на медузи. Те получават името си заради приликата си със старите португалски ветроходни военни кораби.
Оказва се, че едва за две седмици тези малки "военни" отровни медузи вече са ужилили над 2000 души. Ужилванията могат да причинят силна пареща болка, тежки алергични реакции, мускулни спазми и гадене, а в сериозни случаи и анафилактичен шок.
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Масовата поява на португалския вид морски създания е свързана с необичайно горещо време.
🪼 Uh-oh. Venomous Portuguese man o’ war invade European beaches— NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026
The coasts of France and Spain are facing an influx of Portuguese man o’ war — marine creatures that resemble jellyfish. They get their name from their resemblance to old Portuguese sailing warships.
In just two… pic.twitter.com/zQHc8eOG7Z
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