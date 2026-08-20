Убити, ранени и разрушения след нова масирана руска ракетна атака по Киев и Украйна (ВИДЕО)

Поредна руска ракетна атака, комбинирана с далекобойни дронове, порази украинската столица Киев тази нощ. Украински мониторингови канали като "Труха" съобщават за поне 20 изстреляни ракети по Киев, включително балистични (около 15, вероятно сред тях и севернокорейски КН-23) и свръхзвукови "Циркон" (между 5 и 8 по неофициални данни), както и поне 10 прелетели през Харковска област към Полтава ракети, а има данни за изстреляни ракети по Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски, както и по Днипро. Има данни и за руска въздушна атака в Одеса.

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NOW: Massive Russian missile attack on Kyiv overnight with multiple waves of ballistic and hypersonic missiles.



Residents describe "endless" explosions among the loudest of the war.



At least 15-16 missiles tracked toward Kyiv in the first 20 minutes, including Iskander-M, North… pic.twitter.com/LT4he8ssu5 — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

Според информация на официалната страница във Facebook на украинската спешна служба, до този момент е установено, че руските ракети и дронове са убили 4 души и са ранили 23 в украинската столица. Преди това кметът на Киев Виталий Кличко информира в канала си в Телеграм за трима загинали и 20 ранени. Има регистрирани щети и разрушения от удара в Святошински, Дарницки и Соломянски район на Киев.

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Съгласно данните на украинската спешна служба, в Святошински район са уцелени два склада на промишлено предприятие, не се казва кое е то, както и още един склад на друг адрес. В Соломянски район са разрушени 8-мия и 9-тия етаж на жилищна сграда. Хора са били блокирани и в други две жилищни сгради и училищен заслон. В Дарницкия район също са избухнали пожари в складове и то на площ от 1000 квадратни метра:

Военновременният ръководител на Киевска област Тимур Ткаченко съобщава в официалния си канал в Телеграм за 1 убит мъж и 1 ранен при руски въздушен удар в Бровари, Киевска област. Ткаченко добавя, че е избухнал пожар "в промишлено съоръжение", без да уточнява кое е то. Наскоро Бровари беше обстрелян с руски ракети и дронове, които нанесоха огромни щети на редица известни логистични компании в Украйна - ОЩЕ: Руски ракети срещу украинския бизнес: Поне 13 компании пострадаха при атаката от 5 август (ВИДЕО)